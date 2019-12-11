PS5未推出Sony已確認PS5 Pro或2023年發售　PSVR2亦會盡快上市

SONY遊戲主機研發一直很超前，Sony PS5已經確認將在2020年Q4上市。現在Sony高層伊藤雅康在接受GameInformer採訪時確認PlayStation 5 Pro確實正在開發中。

SONY高層透露，新技術的開發週期是6-7年，Pro系列會在這個周期內進行技術改進，因此PS5 Pro的發售時間最有可能就是2023年。不僅如此，Sony PSVR頭戴式顯示器也會迎來更新，即PSVR2也已經在研發之中。

SIE高層伊藤雅康確認PS5 Pro 及 PSVR2 都在開發中，2023年發售。（SIE圖片）

不過，PSVR2的發售日期會提前。Sony高層透露，PlayStation VR 2預計會在PS5發售後晚些時候上市。

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+ 4 + 3 + 2

根據之前的報道，Sony PS5這次在性能上將會有更強的提升，其將確定搭載AMD 8核Zen 2架構的處理器（8核心/16線程），同時GPU方面使用的是AMD RDNA架構。從目前已經公布的信息顯示，PS5還將支持光追、3D音效、8K輸出、4K 120Hz遊戲等。

此外，Sony公司註冊了一項新專利，這項專利顯示PS5或許會更專注於用戶生成內容（UGC），建立更活躍的社區。這一新系統名為「SCENE TAGGING（為場景打標籤）」，可以用作「刻畫與電子遊戲遊玩信息相關的用戶生成內容」，或許會用於PS5中。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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