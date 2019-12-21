《勇者鬥惡龍達爾大冒險》遊戲化動畫化兼備　龍太郎任製作人！

Square Enix宣布，將推出一款以「稻田浩司」人氣漫畫《勇者鬥惡龍 達爾大冒險》（舊稱：神龍之謎）為題材的新作遊戲，至於目前推出平台與時間則是未定。

雖然目前官方並沒有公開本作最新情報內容與平台，不過卻宣布，本作將由過去曾開發製作多款《DQ 勇者鬥惡龍》系列的「市村龍太郎」擔任遊戲製作人。另外官方也宣布，本作除了將會遊戲化之外，接下來也將會進行動畫化，並將於2020年秋天推出，讓玩家們與主角達伊（舊稱：小呆）一起踏上新的旅程。

（《勇者鬥惡龍 達爾大冒險》宣傳片截圖）

附帶一提，《勇者鬥惡龍 達爾大冒險》（舊稱：神龍之謎）為稻田浩司老師自1989年起至1996年為止在週刊少年Jump雜誌上連載，單行本累計發行套數超過4,700萬套的人氣漫畫大作，故事描述過去曾有一名被稱為勇者的劍士挺身而出，拯救世界免於魔王巴特拉所苦；時間流逝，在一座位於南海的孤島上，一名由魔物們扶養長大的少年，為了自己勇者的夢想、與老師的約定而踏上旅程，並在旅途中與各式夥伴們相遇，再度拯救世界對抗魔界之神的降臨——

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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