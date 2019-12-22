2020年內推出 期待/必玩遊戲 PS4/Switch/PC 30款（上）

2019年快將過去，又是時候看看下一年度有什麼好玩正Games讓我們期待。以下就整合了各平台，日系及歐美系的30款預定2020年內推出的遊戲供大家展望將來：

以下遊戲以預定推出日期排序，不想看片，可圖片快速預覽：

+ 11 + 10 + 9

1. Dragon Ball Z KAKAROT 龍珠Z格古洛傳

1月16日

平台：PS4/XB1/PC

龍珠迷必玩之作，今次以悟空角度玩半開放式的ARPG（各分割版圖），有豐富的同伴角色與成長元素，劇情由悟空阿哥一直打到布歐篇，覆蓋篇幅極長，而且原作的再現度也很高。

2. 三國志 14

1月16日

平台：PS4/PC

久別多年的三國志新作，今集的戰略玩「戰線」系統，可透過佔地來擴大戰線，幫忙行軍戰略。外交、內政系統亦一新，今次更脫線地與《銀河英雄傳說》及《萊莎的鍊金工房》合作，官方相當識玩。

3. 人中之龍 7 光與闇的去向

1月16日

平台：PS4

人中之龍新一作，改為回合制RPG玩法主角亦由春日一番擔任。春日中二病FF(幻想)勇者鬥惡龍，令戰鬥演出變得超誇張相當有趣，支線也超爆笑，但遊戲主線似乎也保留嚴肅的劇本。遊戲已有體驗版，有興趣可先試試。

4. 幻影異聞錄 FE Encore

1月17日

平台：Switch

從WiiU移植過來的RPG加強版，由Persona的ATLUS開發並採用部份Fire Emblem的角色。遊戲一面作為藝能界歌手，一面解決幻影事件。加強版有了新劇情及新參戰角色，不過採用了歐美版設計，角色性感程度比原版低，但也不失為良作。

5. Ys IX Monstrum NOX 伊蘇9 怪人之夜 （中文版）

2月6日

平台：PS4

繼超高質的《Ys 8》之後，Falcom再打出漂亮一仗。《Ys 9》加入的異能動作、以及固有的各種技巧、60FPS令人玩得非常爽快，音樂、迷宮、劇情、世界觀設定等同樣出色。

6. 初音MIKU Project DIVA MEGA 39's

2月13日

平台：Switch

初音於Switch平台的音樂遊戲新一作，收錄101首新舊歌曲，包括超經典的《ロミオとシンデレラ》、《メルト》、《ワールドイズマイン》、《裏表ラバーズ》等。玩法除了以往像PSP/PSV的模式，亦加入Switch的簡單Joycon左右移動玩法。趁還有機會，再一次投入Project DIVA世界吧。

7. Darksiders: Genesis 暗黑血統：創世紀

2月14日

平台：PS4/XB1/Switch，PC已推出

Darksiders轉換成Diablo式俯視玩法的新一作，PC版已在19年12月推出，而家用機版則在2010年2月推出。今集可以分割畫面雙打亦可以連線協力，擁有豐富的技能與裝備自訂，PC版已取得很高評價。

8. PERSONA 5 ROYAL 女神異聞錄 5 豪華版（中文版）

2月20日

平台：PS4

PERSONA自3之後恆例的加強版，P5R 在遊戲整體加入了大量新元素，亦有新角色、新舞台及原版之後的第三學期故事。留意前作存檔是沒有繼承，只會有道具及資金的獎勵，要重新玩過。

9. PERSONA 5 SCRAMBLE

2月20 日

平台：PS4/Switch

ATLUS聯同KOEI TECMO製作的動作遊戲，標題也用「怪盜無雙」來形容，不過內容除了無雙打鬥之外，還有很多豐富的元素包括立體地形、橫向關卡、原作風的劇情。PERSONA更有像原作的技能、育成、合體系統，看起來非常吸引。

10. FINAL FANTASY VII REMAKE 最終幻想 7 重製版

3月3日

平台：PS4

應該不需多作介紹的FF7重製作，變成ARPG玩法而且分割式推出。首個部份已說明將於打完神羅，離開Midgar（米德加都市）時完結。不過無論如何都要玩吧。

11. 仁王 2

3月12日

平台：PS4

KOEI參考Dark Souls再走出新道路、高難度動作遊戲新一作。今集除了過往的上中下段、殘心、逢魔之夜、刷裝打寶等系統，主要加入「半人半魔」設定，能從每個妖魔取得招式、九十九變成妖魔化，還有三系列的反技。

12. Doom Eternal 毀滅戰士 永恆

3月20日

平台：PS4/XB1/PC，Switch預定年內

原預定11月推出後來延期至3月的DOOM新作，也是2016年的DOOM Reboot後續作。今集更加入了各種更有玩味的重型武器，惡魔種類亦加倍，還有部位破壞影響惡魔行動的系統，對戰模式更可惡魔大戰。

13. 集合啦 動物森友會

3月20日

平台：Switch

Switch的動物之森新作，移居無人島收集資源建立住所，與動物們及其他玩家做鄰居一起休閒生活，一轉過眼便玩到天光的危險作品。今集提供了4人的鄰近連線遊玩，以及8人的網絡連線遊玩。

14. Half-Life: Alyx

3月

平台：PC (VR)

雖然不是3，但Half-Life終於有新作（淚）。時間點是《2》之前，玩家控制Alyx Vance與外星生物戰鬥。此作是VR Only遊戲，支援現時各PC的VR裝置包括Valve Index、HTC Vive、Oculus Rift等，想玩也換句話說要先準備投資一下。

15. BIOHAZARD RE:3／RESIDENT EVIL 3 生化危機 3

4月3日

平台：PS4/XB1/PC

待望的BIO 3重製版，一公佈已預定於4月推出令人喜出望外。Jill與Carlos形象大改，追跡者也更加令人覺得難搞。除了BIO3本體外，還贈送另一款非對稱的對戰遊戲《RESIDENT EVIL RESISTANCE》。

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