2020年內推出 期待/必玩遊戲 PS4/Switch/PC 30款（下）

上一篇數了15款2020年內推出的正Games,此篇將繼續精選PS4/Switch/PC餘下的15款遊戲。

以下遊戲以預定推出日期排序

16. CYBERPUNK 2077 電馭叛客 2077

4月16日

平台:PS4/XB1/PC

開發Witcher 3的CD Projekt Red新作,神作預定,應該不需多加說明,未出已經是2020 GOTY的頭號作品,不玩確實對不住自己。

17. 聖劍傳說 3

4月24日

平台:PS4/Switch/PC

SQUARE SOFT(當年)於超級任天堂超經典的ARPG作品,經過25年終於重製。六名主角描述不同故事,BOSS也各有特色,不過重製版變為單機遊戲沒有雙打功能。看到主角眾華麗再現,音樂亦重新編曲,老玩家的筆者表示很感動。

18. MARVEL'S AVENGERS 漫威復仇者聯盟

5月15日

平台:PS4/XB1/PC

MARVEL復仇者動作遊戲,由《Tomb Raider》的Crystal Dynamics聯合《Deus Ex》的Eidos Montreal共同開發,可控制各復仇者成員戰鬥。雖然遊戲角色並非採用電影版人物,但遊戲性應該不用置疑。

19. Wasteland 3 荒野遊俠 3

5月19日

平台:PS4/XB1/PC

世界觀像Fallout,但像Diablo般俯視玩法的作品,第二集已獲到一致好評。第三集同樣是由玩家們集資來完成,有著同步與非同步的多人模式,故事劇情更加入新的對話系統,令人期待。

20. THE LAST OF US Part 2 最後生還者 第II章

5月29日

平台:PS4

下年與Cyberpunk 2077兩雄相遇,預計是競逐GOTY的大熱作品。今集來到以Ellie作主軸,充滿了復仇味道的一作,血腥度也比上集增加不少。最近的宣傳片Joel再度登場,實在令人在意故事發展。

21. 十三機兵防衛圈(中文版)

2020年春

平台:PS4

由GAME界藝術家團隊香草社Vanillaware推出之新作,開發多年終於見街。有別於以往的《Odin Sphere》、或《朧村正》,此作主要是ADV的玩法,以十三名主角不同角色講故事,在日本推出後已好評如潮。

22. Ghost of Tsushima 對馬幽魂/對馬戰鬼

2020年夏

平台:PS4

開發《inFamous》的Sucker Punch新IP開放世界動作遊戲,舞台為1274年的日本對馬島,玩家控制主角武士,在武器落後的情況下對抗高麗與蒙古大軍。畫面與氣氛營造都很出色,上次訪問製作人很重視斬擊灑血、潑血收刀的表現,令人期待。

23. Dying Light 2 垂死之光 2

2020年Q1/Q2

平台:PS4/XB1/PC

延期了一年的作品,DYING LIGHT有齊FPS、OPENWORLD、PARKOUR、ZOMBIE、4人合作元素,首作已廣受好評,而第二作就設定在首作15年後的世界,版圖亦大4倍之多。新作的世界走向將會受玩家選擇而大為改變,要面對的可不止是喪屍。

24. Tales of Arise 破曉傳奇

2020年

平台:PS4/XB1/PC

沒有了馬場英雄的Tales新作,動畫請來了業界大手ufotable來製作,製作人是從GOD EATER過來的富澤祐介。除了畫面一新,戰鬥亦變得更華麗及流暢,新人事新作風令人期待。

25. Bravely Default 2 勇氣默示錄 2

2020年

平台:Switch

開發八方旅人的ASANO Team,優秀的傳統JRPG Bravely Default的第三集(第二集的 Bravely Second 是否變了黑歷史 XD)。今集同樣採用Revo作曲,主角眾亦是四人團隊,未知故事是否延續。

26. 創之軌跡

2020年

平台:PS4

帝國篇的《閃之軌跡》完結後,故事迎來新一部前的一個後日談作品。以《閃》的黎恩、《碧》的羅德以及可能是結社盟主的神秘角色作為三線主角,可控同伴多達50人。近年的軌跡系列都沒有中文版同步,未知中文版會否年內推出。

27. Xenoblade Definitive Edition 異度神劍

2020年

平台:Switch

Wii年代的Openworld JRPG神作的HD高清版,筆者個人喜愛度與Chrono Trigger睇齊的作品。無論世界觀、地圖設計、劇情、音樂、內容豐富度都是神級,未知戰鬥系統會否因應《2》而改良,無論如何快點讓我付錢玩多次。

28. Gods and Monsters 眾神與野獸

2020年4月至2021年3月

平台:PS4/XB1/Switch/PC

Ubisoft延期三大作之一,由非常出色的Assassin’s Creed Odyssey團隊製作,風格極像Zelda:BOTW。遊戲原預定2月推出,希望不會延期太久。

29. Watch Dogs: Legion 看門狗:自由軍團

2020年4月至2021年3月

平台:PS4/XB1/PC

Ubisoft延期三大作之一,以駭客及智慧對抗極權政府,無大台的去中心化區塊鏈式抗爭。達成路人的要求就能令他/她變成可控角色,發揮不同的技能及專長。遊戲原預定3月推出,現延期並表示會追加次世代平台的支援。

30. Rainbow Six Quarantine 虹彩六號:隔離

2020年4月至2021年3月

平台:PS4/XB1/PC

Ubisoft延期三大作之一,可能從Rainbow Six Siege的期間Event Outbreak取得靈感,直接推出一款看來是打感染喪屍或怪物的Rainbow Six。同樣地延期至下一個財政年度。

其他期待但發售日未定作品:

