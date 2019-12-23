《Marvel Super War》上手玩：不止《傳說》換皮、Fans 收貨

《League of Legends》帶起的 MOBA 遊戲熱，持續經年仍未退卻，手機方面同類型的遊戲也推陳出新，玩法是千篇一律，然而卻各有賣點，不過如果以 Marvel 漫畫英雄作為可操作角色，相信已經贏在起跑線。 以 Marvel 英雄為主題的 5vs5 MOBA 手機遊戲《Marvel Super War》就在 12 月 20 日開始正式上線公測，而且下載、遊玩全免。筆者就搶先試玩了一整天，作為 Marvel 美漫 Fans，都已經非常「收貨」。

在坊間意見認為它不過是另一款《傳說對決》／《皇者榮耀》的「換皮」之作，但如果對 Marvel 有一定認識的玩家，玩上手應該會相當投入，全因此遊戲內的設定都帶入了適切的 Marvel 元素，首先當然要從可操作角色講起。

在《Marvel Super War》中可供操作的英雄人物暫時有 42 個，除了人氣最旺盛的「復仇者」系列電影角色之外，另外 Marvel 漫畫中未有歸入 MCU 的作品如《X-Men》、《Deadpool》、甚至是吸血鬼獵人《Blade》都有在陣，最重要的當然是角色有著獨有技能，例如：

+ 3 + 2

目前有不少英雄都在限時免費試用，不過要擁有 5 個英雄才能進入排位模式，雖然可以用賺取遊戲內的金幣購買，但課金必然可以減少農金幣的時間，如果沒有折扣的話，一個英雄大約需要港幣＄100。

除了英雄夠 Marvel 設定、風格之外，其主要 5vs5 的玩法與一般的 MOBA 遊戲極相似，不過戰場改為了黑豹當中的 Wakanda 瓦干達，另外《傳說對決》中凱撒等野怪，亦變成了黑豹之靈與及在《Thor》中引起「諸神黃昏」的 Sultar 蘇爾特。

另外，在《LoL》等 MOBA 中佔重不少的裝備系統，在《Marvel Super War》中因為數量減少而簡化了一點、又刪去了額外加成的「符文」系統，感覺上要計算的環節會較少。而且感覺上角色的血量亦較同類遊戲少，在戰鬥時人頭數增加，間接提升了玩家的爽快度。

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