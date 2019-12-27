《時代》雜誌公開2010年代十大最佳遊戲　只有一款手機遊戲上榜

距離2019年結束踏入2020年只剩下一星期，美國知名新聞雜誌《時代》於近日公開了代表2010年代的十款遊戲作品，遊戲產業在這十年間帶給世人的影響以及經濟效應超乎想像，以至於立法者提出問題並考慮相關法規，可見影響力之大已不容世人忽視。

即睇2010年代十大遊戲作品（點圖閱讀▼▼▼)

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從名單中可以看到諸如《薩爾達傳說：荒野之息》、《上古卷軸5：無界天際》開放世界類型遊戲的成熟發展以外，為多人大逃殺遊戲類型開啟先河的《Fortnite》可說是最具象徵的作品；此外開創全新遊戲類型的《黑暗靈魂》，以及十年以來人氣不滅的《Minecraft》與《英雄聯盟》都是影響玩家與產業極大的遊戲。

做為唯一的手機遊戲《Pokémon GO》，結合強力IP與AR玩法，迅速影響了全世界的手遊玩家，也帶來了全新的社會問題，即使如此人們還是嚮往去各地尋找喜愛的寶可夢，嶄新的挑戰依然等待著各位訓練家；而名單最後列舉的《DISCO ELYSIUM》是一款沉浸在過往情懷但展望未來的遊戲，並在2019遊戲大獎當中榮獲四項大獎，作為2010年代結尾的作品可說是當之無愧。面對即將到來的嶄新年代遊戲業界又會如何發展就拭目以待了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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