《The Witcher》遊戲開發商與小說作者和解　衍生作陸續有來？

遊戲動漫
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對於《巫師》（The Witcher）系列遊戲的玩家粉絲來說，都知道CD Projekt RED和原著小說作者Andrzej Sapkowski有一段糾結的過去。如今CD Projekt RED宣布，和作者Sapkowski已經在新的合約上鞏固了良好的合作關係。

《巫師》系列遊戲造成全球轟動，取得巨大商業成功。不過原著小說作者Sapkowski並無法享受到這些豐厚利潤。因為當初CDPR首次購買遊戲版權的時候，Sapkowski不相信遊戲會大賣，只拿了授權許可費（licensing payment），因此無法分得版權使用費。

而在CDPR的公告中，工作室表示新合約滿足了雙方的需求和期望，未來雙方將能進一步合作。除此之外，該合約也保證了將來CDPR可以使用「The Witcher」的名稱，發行電子遊戲、圖畫小說、桌遊和其他IP衍生商品。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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