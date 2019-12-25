《Minecraft Dungeons》新作唔玩砌野　變身迷宮探險拯救世界

遊戲動漫
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微軟旗下瑞典 Mojang 預定於 2020 年 4 月在 PC／PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出的人氣沙盒大作《Minecraft 我的世界》系列最新動作冒險新作《Minecraft：Dungeons》，官方特地公開本作最新影像讓玩家們欣賞。

本作為一款活用《Minecraft》世界觀設計，並將經典的隨機迷宮探索冒險要素加入其中，讓玩家們在《Minecraft》世界裡潛入迷宮來與敵人戰鬥，藉此來賺取金錢、獲得各種武器道具，並透過武器裝備來決定角色的能力與外觀，打造自己獨一無二的人物特徵，打倒邪惡的「Arch-Illager」拯救世界！同時遊戲中還將會加入最多四人協力同樂的區域／線上協力要素，讓玩家們可以與家人朋友一起冒險，為這場旅程增添更多變化與趣味！

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而在這次的影片裡，將由 Mojang 高級遊戲設計師「Laura de Llorens」，與遊戲總監「Måns Olson」等開發團隊來為玩家們進行實機展示介紹，藉此公開有關本作的最新畫面與各種趣味玩法特色，喜歡本作的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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