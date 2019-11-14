大眼、手套、卡通化！《Sonic超音鼠大電影》整容成功夠順眼

由SEGA、派拉蒙電影公司、MARZA ANIMATION PLANET製作的電影《SONIC THE HEDGEHOG》（超音鼠大電影），改編自SEGA同名經典動作遊戲，官方在今年4月首段公開電影片段，豈料引來全球粉絲批評，不滿主角超音鼠嚴重走樣。結果電影公司「順應民意」，決定押後上映日期，花時間為超音鼠整容，效果如何呢？

其實整容後都已經十分接近原版。（《超音鼠》劇照）

先為大家帶來好消息！經過半個月的「整容手術」，大家熟悉的超音鼠終於回來了！電影公司近日公開最新電影片段，看到超音鼠的電腦動畫模組明顯大執位。最初版本的「死症」，就是超音鼠的身體比例及造型太擬人化，電影公司刻意將超音鼠的雙腳改得修長，看清一顆顆的牙齒，較細小眼睛，加入很多毛髮等，也許電影公司將超音鼠弄得有點像人類，但SEGA同名遊戲自1991年推出至今，超音鼠一向予大家的感覺是較卡通化，畢竟兩者造型的落差實在太大，當然令粉絲難以接受。

【新舊電影片段】

今次「新造型」也許不是最完美，但外界普遍反應不俗，超音鼠整體造型變得卡通化，雙眼變大，鼻子圓滑，牙齒依然整齊（但不再明顯看到每顆牙齒），雙手戴上白色手套（舊版是雙手有白色毛髮），而最重要就是身體比例，新版超音鼠變得矮小，雙腳縮短。老實說，舊版超音鼠的造型較為仔細（尤其是毛髮），但粉絲要求的不是仔細，而是貼近傳統造型。今次事件亦證明，外界有時候不一定接受「改變」，保證傳統反而喚起童年回憶。

其實這套《超音鼠》電影有不俗賣點，就是美國笑匠占基利（JIM CARREY）飾演奸角DR. IVO ROBOTNIK，也就是宿敵「EGGMAN博士」。論造型，占基利其實跟EGGMAN博士不太似（原著設定是禿頭的），但外界對占基利的造型未見反感。占基利在90年代相當受歡迎，在香港被稱為「美國周星馳」，其搞笑手法及誇張表情，的確跟星爺有點相似，代表作包括《神探飛機頭》、《衰鬼上帝》、《變相怪傑》、《聖誕怪傑》、《新蝙蝠俠》等，更憑《真人SHOW》奪得金球獎影帝。占基利近年受抑鬱症困擾，電影產量大減，對上一套電影《DARK CRIMES》已是2016年作品，兼屬驚慄犯罪題材電影。如今他投入《超音鼠》演出，再次重拾笑匠級演譯，筆者是頗期待的。《超音鼠大電影》原定本月上映，現改為明年2月上畫（最新消息指香港將會在2020年2月20日上畫），到時看看反應如何吧！