Switch《Mario Sonic 東京奧運》 紅白機懷舊玩法 跳進東京地圖

【Nintendo Direct 2019.9.5】Switch《Mario Sonic 東京奧運》 不單可操縱瑪利歐及超音鼠兩系列角色參加各種奧運會項目，更新增紅白機 2D懷舊玩法，以及加設故事模式，將整個真實東京地圖搬到遊戲內。

《Mario ＆ Sonic 瑪利歐與超音鼠 東京奧運 2020》11月1日發售／5990日圓

【Nintendo Direct 2019.9.5】Switch《Mario ＆ Sonic 瑪利歐與超音鼠 東京奧運 2020》收錄田徑、球類、格鬥技等多款運動項目，並可選用任天堂、世嘉兩大招牌動作遊戲角色參賽。今次任天堂直播中更首度公開「紅白機畫面」懷舊模式，打法變回當年A/B/A/B連按的簡單操作。

Mario跟Sonic真正大打出手。（Nintendo Direct 直播截圖）

Wario及蛋頭博士兩大肥佬入水能游。（Nintendo Direct 直播截圖）

+ 11 + 10 + 9

這個紅白機長跑遊戲，感覺有點像《熱血進行曲》呢。（Nintendo Direct 直播截圖）

更大玩紅白機年代的光線槍，九宮格射擊。（Nintendo Direct 直播截圖）

+ 6 + 5 + 4

另外《Mario Sonic 東京奧運》 又公布了新的故事模式，Mario及Sonic一眾角色會跳出TV Game走入真正的東京23區實景，比如上野公園、美術館、武道館、兩國競技場、國立競技場等等。

Switch《Mario Sonic 東京奧運》新增故事模式，最大特點是發生在真實的東京。（Nintendo Direct 直播截圖）