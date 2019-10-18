《我和父親的Final Fantasy XIV》影評：比日劇好看100倍！

先從結論說起，三種情況：如果你因為看過《我和父親的 Final Fantasy XIV》日劇版而覺得冗長沉悶而不考慮再看電影版（也即是劇場版）的話，那便大錯特錯，電影版的質素要比日劇版要ー好上一百倍！如果你沒有看過日劇版而本身是《Final Fantasy》粉絲的話，你將會因為電影版的遊戲梗而捧腹大笑，也會為電影中忽爾奏起《FF》經典音樂而內心既懷緬又悸動；如果你對遊戲一竅不通（例如被男朋友逼著陪入場的女生）的話，不要緊，電影中描寫的父子情也能深深觸動你（坐我前面的女生看到後段哭了）。

打機網誌300萬點擊

先說一點背景，《我和父親的 Final Fantasy XIV》（ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん）改編自日本網誌的真人真事，作者為Maidy，他以自己跟年過60歲的父親一起打機的經歷寫成網誌「一撃確殺SS日記」，Maidy以第一身記述父子在真實生活以外的《FF XIV》世界中重新得到交流，令疏離關係慢慢變得親近，過程中出現不少搞笑又溫馨的趣事。網誌推出後引來全日本網民追看，點擊率最高峰達300萬，後來更被改編成小說及漫畫。

《我和父親的Final Fantasy XIV》（電影劇照）

電影版優 日劇版劣

直至去年，網誌被改編成共六集的日劇，由千葉雄大擔任兒子，大杉漣演其父親，還有身材非常姣好的馬場富美加擔演女同事。有俊男美女與良好劇情根基，本以為不會出事，誰知卻大跌眼鏡：劇情編排平淡乏味、父子關係不教人感動、打機片段敷衍了事，完全感受不到父子間透過玩遊戲而令關係昇華的可能。還有就是除了父子以外，妻子及妹妹在家中的角色更是形同虛設......簡單來說，日劇版完全不能將原著特色和吸引力呈現出來，算是一套失敗的改編作。電影版優，日劇版劣，為甚麼同一個故事藍本改編可以有如此天壤之別？要仔細將日劇版和電影版作比較的話，可分為「演員」、「故事角度」、「家庭關係」以及「對遊戲的了解」四個細項比較。

坂口健太郎擁有超讚演技，加上外表俊朗（細眼、唇薄、草食、無殺傷力），無怪乎成為日本最近急速冒起新星。（電影劇照）

坂口健太郎忽然專注

第一是演員，日劇版演兒子的千葉雄大曾於日本電影金像獎獲最佳新人獎，外表稚氣未脫的千葉在演打機環節還可以，一旦演辦公室戲便顯得有點格格不入，而且刻意扮幼嫩的表情也略嫌矯扭造作；電影版演兒子的坂口健太郎則顯得更親和平實，懷緬父子昔日情懷的細膩感情也演得絲絲入扣，到了辦公室場景也很能突出那種「平凡打工仔形形役役」之感，戲中有一幕馬場富美加形容他「精神散漫，目光有時卻會忽然變得專注，當取得成功時卻又會感到害怕」確實非常準確，坂口完全演到這種曖昧不明的混沌狀態。坂口健太郎擁有超讚演技，加上外表俊朗（細眼、唇薄、草食、無殺傷力），無怪乎成為日本最近急速冒起新星。

父子真正展開對話的時候，甚至會讓人想起《大叔的愛》那種男男關係……當然今次講的不是愛情而是親情（但難免腐女觀看時會自行FF腦補）。（電影劇照）

吉田鋼太郎獨有幽默

到了父親，日劇版的大杉漣是一位非常好的演員，但不知是否導演要求還是他自己領悟，大杉漣將跟兒子的疏離演繹成「木獨」，在劇集最初期還可以接受，但當看到兩三集還是這樣子，這種木獨便令觀眾感到很納悶；電影版由《大叔的愛》吉田鋼太郎演的爸爸卻完全是兩回事，觀眾很快便感受到父子之間的疏離是因為父親是個不善擅令的人，對跟兒子說話也覺得難為情、難以啟齒，加上吉田加入了其獨有幽默風格，而令觀眾覺得他不單止不木獨，而且還很可愛。到了父子真正展開對話的時候，甚至會讓人想起《大叔的愛》那種男男關係……當然今次講的不是愛情而是親情（但難免腐女觀看時會自行FF腦補）。電影版中的光之父惹人憐愛和同情，是吉田鋼太郎充滿喜感的精湛演技帶來的功勞。

日劇版由千葉雄大擔任兒子，大杉漣演其父親，還有身材非常姣好的馬場富美加擔演女同事。有俊男美女與良好劇情根基，本以為不會出事，誰知卻大跌眼鏡。（日劇版劇照）

重新認識的故事角度

第二是故事角度。雖然日劇版和電影版都是從「一撃確殺SS日記」改編，不過編排的重心略有不同。日劇版是將重心放了在「兒子想知道父親為何辭職」這一環節上，然後在遊戲過程又或日常生活中，便帶著查案心情去調查推理父親辭職背後原因；電影版雖然都是同樣以此理由開展故事，但過程中卻是著重於「兒子跟父親在玩《FF XIV》過程中重新認識父親」，父親為何離職變得相對次要。同時，電影甚至用了不少篇幅來描寫父親如何從一個完全不打機的中佬如何一步步中毒至「打機成癮」，成為《FF XIV》超級粉絲。這對我們這群本來已是深度玩家的觀眾來說特別容易引起共鳴，也因此看得特別投入。

妹妹和母親像「放置」道具

第三是家庭關係。日劇版中的妹妹和母親近乎像道具一般「放置」在家中，你不會感到她們跟一對父子有甚麼互動，母親甚至跟丈夫像陌路人一樣，完全不明白丈夫的所思所想，好像這幾十年夫妻關係彷彿完全沒有建立過似的；反觀電影版的母親財前直見則演得更似老夫老妻，母親對待頑皮丈夫時，就像對付小孩一樣絕不手軟，在該罵的時候便罵他，在脆弱時則予以溫柔關懷；而最跳脫靈動的莫過於演妹妹的山本舞香，電影版劇情安排她成為父親和兒子之間的磨心，因妹妹爽朗卻怕麻煩的性格而鬧出不少笑話。另外，電影中也特設一幕探討妹妹跟父親的關係，成為一個非常立體的側寫。順帶一提，撇除家庭關係，男主角坂口健太郎在辦公室跟女同事佐久間由衣的關係描述雖然不多，卻又非常到位，比日劇版千葉雄大跟馬場富美加的關係立體而深刻得多（後者甚至有點得過且過之嫌）。

《我和父親的Final Fantasy XIV》更多劇照解說（點按下圖放大）

+ 6 + 5 + 4

日劇致命敗北：遊戲部份

最後也是最關重要的，是對遊戲的了解。我有理由相信，日劇版導演是在沒有玩過《FF XIV》或者只玩過皮毛的情況下便開始拍攝，因為文本格局有很大部份是發生在遊戲中的世界艾奧傑亞，本來這一部份對於曾經有玩過此作的觀眾來說最為吸引，但日劇版卻在遊戲世界部份拍得非常淺薄，觀眾幾乎感受不到遊戲世界的吸引力，也看不見父與子還有其他團隊成員的連動，也因為欠缺張力，因此日劇每次到了講述遊戲世界的橋段便會異常沉悶乏味，到最後也不能掀起高潮。描寫遊戲部份的缺失，可算是整套日劇最致命的敗北。

父親第一次接觸MMORPG時撞板的那些梗令機迷非常有共鳴，還有那些搞怪的Pose和舞姿，相信很多玩過《FFXIV》的朋友也幹過這些蠢事。（電影劇照）

+ 4 + 3 + 2

看罷蠢蠢欲玩《FF XIV》

電影版則花了很多心思在遊戲世界，畫面質素明顯在原有遊戲畫面中再進行非常細緻的微調，說故事的分鏡也製作得一不苟，除了劇情中很多父親第一次接觸MMORPG時撞板的那些梗已令機迷非常有共鳴，還有那些搞怪的Pose和舞姿，相信很多玩過《FFXIV》的朋友也幹過這些蠢事；來到戰鬥部份，觀眾也能感受到父子組隊打兩隻高級怪「蠻神伊弗利特」與「雙塔尼亞」時的緊張刺激。另外，遊戲世界中不同的場景在電影中也很很好的捕捉，更能配合劇情營造氣氛，其中最出色是男主角跟女同事相聚一幕，相信不少曾經在遊戲中試過把女的玩家也有相類似經驗吧。相信不少觀眾看完後，會被遊戲畫面和戰鬥過程所吸引，蠢蠢欲動試玩《FF XIV》。能夠做到這種程度，導演必先要對遊戲非常熟悉，沒有玩過一兩百小時的話是不可能對《FF XIV》的世界描述得如此細膩而心動，導演野口照夫與山本清史（後者負責遊戲畫面部份）應記一功。