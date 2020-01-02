庵野秀明網上長篇連載自白 大談EVA誕生秘話、GAINAX前世今生

相信有留意動漫新聞的朋友可能都會知道稍早時份日本動漫產業公司GAINAX的社長被捕一事，連帶已經和GAINAX沒太多關係的庵野秀明導演及《新世紀福音戰士》（下稱EVA）「躺著也中槍」風評被害；亦促使長年沒有就GAINAX相關事宜發言的庵野也要出來澄清。

在12月頭日本動漫界有一篇頗轟動的新聞，就是以曾製作過EVA而聞名的動漫公司GAINAX，其社長因涉嫌猥褻行為而被捕，詳情可看以下這篇文章：

《福音戰士》前製作公司GAINAX 50歲社長涉猥褻女聲優被捕

亦因此在稍早時份（2019年12月30日），庵野秀明在網站「Diamond Online」開設一個專欄，撰寫了一篇相當長（數萬字）的文章，內容是關於EVA以及庵野本人與GAINAX的關係，以及多來年庵野和GAINAX兩者之間發生過的事情，更提到近年庵野和GAINAX的官非（是的，庵野和GAINAX在幾年前已經有打官司了）。

在前言中庵野劈頭便說「關於GAINAX的報導，被逮捕的人跟EVA沒有任何關係」；這是因為很多新聞報導以「製作EVA的公司社長被捕」等的標題來報導此事件，庵野更說「甚至有人以為我被捕了」。確實GAINAX是當年製作TV版EVA的公司，但現今的GAINAX已經和EVA沒有任何關係，GAINAX裡已沒有半個當初參與EVA製作的人了。被捕的那位社長也是在最近幾年才進入公司，和EVA這個品牌是完全沒有關係。

PTT上已有很有心的網友將原文翻譯為中文，這裡就不直接轉貼網民勞動成果，譯文請到以下連結觀看：

Re: [閒聊] 庵野秀明 說明離開GAINAX的前因後果

再摘錄幾個重點：

1. 在製作TV版EVA的時候，GAINAX仍然是保障創作自由、願意投入成本製作作品的工作室。 2. GAINAX長期管理EVA的版權和商品化權利，亦藉此賺取大量收入。然而福兮禍所伏，也許就是因為一直都辛苦經營的公司突然賺了大把錢，此後就像個暴發戶一樣只懂得胡亂揮霍、不思進取。 3. 庵野雖然曾經是GAINAX的董事，但基本上就是單純掛名，他一向不插手公司經營事務，就算在後來有提出意見，亦基本不被採納。 4. 庵野選擇不在GAINAX製作EVA新劇場版，最主要原因是他想親自管理帳目，並且把成果分享給工作人員。 5. 雖然沒有說明詳細，但在原GAINAX陷入困難，要問庵野借錢的時間點前後，GAINAX就已經在進行成立新公司、轉移/轉賣公司資產及權利等勾當，讓人想起當年SNK的金蟬脫殼事件。

按庵野的講法，GAINAX的管理是極有問題，以至在GAINAX跳船、脫殼出來之後也依然維持各種劣行。個人認為除了一些細節或感受上的地方可能有主觀的地方外（例如他說自己的意見經常不被採納，或是他是後半談到GAINAX的花紅分配等等），庵野所言的應該都是事實，要去找佐證亦大概不難（都已經發展到打官司的地步了）。若你喜歡EVA的話，以後就要幫忙正視聽，不要再將EVA和現在的GAINAX混為一談了。