新世紀福音戰士 EVA 新劇場版:||上映日確定！限定周邊換票證一覽

《新世紀福音戰士 EVA》電影《新世紀福音戰士新劇場版：||》（シン．エヴァンゲリオン劇場版:||／「3.0+1.0」）日前已經公開將會在 2020 年上映，但仍有不少粉絲擔心庵野秀明會推遲日期。今次粉絲終於可以安心，這部《新世紀福音戰士 EVA》劇場版大結局已由官方確定上映日！而且，劇場版的周邊產品和前賣券今日正式接受預購！

突發公開上映日！

《新世紀福音戰士新劇場版：||》的最新預告中，也提過將在 2020 年 6 月會上映，今日（27 日）更明確交代了劇場版將在 2020 年 6 月 27 日公開。目前未知上映日是否日本優先，粉絲們當然是希望可以全國同步上映，一起欣賞這套等了 8 年的《新世紀福音戰士 EVA》劇場版大結局。

同樣使用巴黎鐵塔底部向上望的海報，EVA 粉絲一看就知道這張海報背後的內容（《新世紀福音戰士新劇場版：||》電影海報）

即日預購《新世紀福音戰士新劇場版：||》周邊+前賣券

《新世紀福音戰士新劇場版：||》上映日期公開後，同日的 1 時（日本時間兩點）也可以在網上預訂劇埸版的周邊和前賣券（換票證）。劇埸版上映前的周邊包括：高橋洋子「EVANGELION FINALLY ムビチケカード付き数量限定・期間限定盤」CD﹑初號機的場景風扇﹑5 名主角亞加力膠擺設等。只要預定周邊產品，即可同時獲得《新世紀福音戰士新劇場版：||》的前賣券（￥1,800），而預購「EVANGELION FINALLY」CD 更可獲得特別版的前賣券（ジャケット柄デザイン）。

《新世紀福音戰士新劇場版：||》周邊（點圖放大睇）：

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《新世紀福音戰士新劇場版：||》周邊產品（按此進入）

《新世紀福音戰士新劇場版：||》距離第一集的《新世紀福音戰士新劇場版：序》已經十二年，一起來回憶前三集的劇場版畫面，期待庵野秀明會為粉絲們帶來多精彩的大結局吧。

▼▼▼《新世紀福音戰士新劇場版：序》▼▼▼

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▼▼▼《新世紀福音戰士新劇場版：破》▼▼▼

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▼▼▼《新世紀福音戰士新劇場版：Q》▼▼▼