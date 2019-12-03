PS5開發機實物照片超震撼流出！堅玩傳聞中Deep V機頂造型設計？

【PlayStation 5 Sony PS5情報】PS5又有新相流出！今次堅震撼！近日Twitter網民「The Drunk Cat」以題目「PS5 Anyone？」上載一張相。此篇推文即刻爆發網民熱謝，皆因傳聞已久的PlayStation 5終於有實物照片！還引證了神秘的Deep V機身設計可能係真！

PlayStation 5傳說中的Deep V機身盧山真面目終於見街？不再是專利圖片，也不再是工業設計概念的CG渲染圖片！Twitter用戶「The Drunk Cat」（@Alcoholikaust）日前在分享了一張PS5開發機實物相片，可以話係落實PS5 2020年上市發售的進展。（點擊放大圖片細睇）：

高清大相即睇（點擊放大圖片細睇）：

由此張Twitter照片可見，兩部PS5機身頂部呈V型，下陷凹入的設計，充滿所謂「未來復古風格」 （retrofuturism）味道。靚抑或醜，見仁見智了。如此鮮明的超深大開胸「Deep V」造型加上前面的黑色底板和控制按鈕，亦符合早前瘋傳（亦一度被認為是網民創作）之工業設計圖和3D CG渲染模型所預測的樣子。

美國科技網媒The Verge資深編輯Tom Warren（@tomwarren）轉推了The Drunk Cat的PS5實物照。他證實相中機體是PS5開發機，也解釋了奇怪V型切口設計的背後原因。這是為了讓進行壓力測試的開發人員更容易把PS5主機堆疊起來而設。PS5的散熱系統經過改良，可以將空氣從側面和中央排出，於是形成V型設計。

是的，這是PlayStation 5 devkit（開發機）。它很大且呈V形的原因是可以更容易堆疊，以供正在運行多個壓力測試的開發人員使用。冷卻系統經過改良，可將空氣從側面和中央排出。 Tom Warren

至於相中的手掣很可能是新一代的DualShock控制器。也許就像早前流出的日本專利資料所示，適用於PS5的DualShock 5手掣外觀上和4代相似，但目前得一張相未能證實。根據往積，PlayStation開發機原型同最終發售的主機大相逕庭可謂絕不出奇。開發機未必反映到實際發售的最終形態，控制器亦然，僅為開發人員內部測試所用。

Sony Interactive Entertainment提交之DualShock 5控制器專利設計圖（點擊放大圖片細睇）：

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網民詢問The Drunk Cat的相片從何得來，The Drunk Cat回應指是來自開發人員，相信終極PS5的盧山真貌會以擠牙膏的形式逐漸浮面吧。