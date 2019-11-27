PS5推出日期預計為2020年11月！不足一年時間你開始儲錢未？

根據 Twitter 網友 @PSErebus 的爆料，Sony Interactive Entertainment有望在 2020 年假日購物季期間，在全球多個市場開售 PlayStation 5 （PS5）遊戲主機。

這位網友表示，PlayStation 5 將於 2020 年 11 月 20 日在北美上市，建議零售價為 499 美元。與此同時，SIE還將在同一天發布《GT 賽車》新作Gran Turismo 7。

此前曾有傳聞稱，《GT 賽車 7》有望於 2020 年 12 月 4 日與大家見面。但據這位 Twitter 網友所述，這個時間點有些不合邏輯，因為Sony希望在 PlayStation 26 週年紀念日活動前發布 PlayStation 5 。但是鑑於 PSErebus 過去曾披露過《最後生還者 2》的發行日期，我們覺得新爆料的可信度還是較高的。

▼▼▼@PSErebus近日在Twitter有多個有關PS5的爆料細節▼▼▼

據了解，E3 2020 將於 6 月 9~11 日在洛杉磯舉行。作為Sony PlayStation 5 的競爭對手，微軟亦有望在這場年度遊戲盛會上揭曉其正在開發的次時代 Xbox 遊戲主機的更多細節。

@PSErebus 曾在一周前爆料稱，傳說中的 Xbox 2 遊戲主機，或於 2020 年 11 月 6 日正式與大家見面。若消息準確，那微軟的 Project Scarlett 項目，將於Sony PS5 還要提前發布。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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