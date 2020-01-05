巨靈神 超巨大搪膠爆誕！Unbox X Eric So 重塑宇宙之王者

70年代日本動漫界，創意爆發！永井豪，正是當年構想最前衛的「異端兒」之一，別家的鐵人28號仍要乖乖用遙控器操作，鐵甲萬能俠卻是駕駛小飛機朋友號，凌空插入鐵械人天靈蓋，化身駕駛倉人機合一，是真正的Super Robot鼻祖。《巨靈神》（UFOロボ グレンダイザー）則是永井為東映動畫度身訂製的Maginzer系列第3作！

Eric So 跟他的作品巨靈神搪膠一樣，有種不斷向前衝的氣度。（鍾世傑 攝）

2016年UNBOX 與 ERIC SO 合作推出過巨型Q版鐵甲萬能俠搪膠。（UNBO圖片／東映動畫channel圖片）

香港的Art Toys藝術家Eric So，小時候都跟你我一樣看機械人動畫長大，鐵甲堅韌、熱血正義、保護地球，任誰都喜歡！長大後，玩具品牌UNBOX INDUSTRIES找他合作搞Maginzer Z 聯乘版，自然爽快答應，腦中亦有大批想法想表達出來：「線條要極限地做粗做壯，外表施以紅色鐵銹舊化，代表我腦中已經封塵生銹的童年回憶，重新破殼而出。」

Unbox X Eric So X 永井豪 巨靈神搪膠：350mm高／50000日圓（限定10隻）（鍾世傑攝）

當年與UNBOX主腦Leo 合作愉快，指甲大的朋友號用最簡單方法在透明駕駛倉內加入人仔、重新提起昤二人仍發出會心微笑，3年後今天，UNBOX再次購下永井豪多套作品的合作版權，立馬又再與Eric So 腦力震盪（同系列還會找Kenny Wong、Winson Ma、Chino Lam及泰國猛人Too Nathapong合作），頭炮是巨大鐵甲萬能俠搪膠同系作品：UFO Robot 巨靈神！

巨靈神雙掌有小朋友般大。（鍾世傑攝）

+ 4 + 3 + 2

「以今時今日unbox技術力，加上3D做辦之普及化，已經無甚魔開發難度可言。」但不代表會變得求其，細微處能看到精進之處：過去「蘇勳」版Mazinger Z 動作像步操，但巨靈神Q版卻多了一分動感，可以感受到向前踏步、肥大身軀重量轉移的重量感！雙手各有3處可動駁位，加上腰部亦能自由扭動，巨靈神能擺出雙手張開、舉高、垂地等神勢，可玩度大升。

巨靈神搪膠雙有各有3重關節，可以做得很多動作。（鍾世傑攝）

「永井豪作品永遠不走回頭路，一隻比一隻多gimmick，以前萬能俠要加隻翼飛行，播巨靈神時日本少年開始迷上太空穿梭機和外星UFO，巨靈神馬上變成外星王子駕駛，機體像隻龜一樣、平常收納於UFO內，小時候看好過癮，很有未來科技感。」

圖左：旺角Superman Toys店鋪限定版玩金屬色／圖右：試驗中的仿炭纖金屬紋版本。（UNBOX/Eric So 圖片）

所以Eric So 「蘇勳」版巨靈神不再玩生銹舊化，改用一種未來戰機出廠的閃亮感覺，首批東京中野「墓場の畫廊」《鐵之三魔神展》限定選用TV版黑白紅配色（限10隻，50000日圓未連税），預定於農曆年後公布發售細節的旺角Superman Toys店鋪限定版玩金屬色。未來還會試玩新物料，玩賽車頭盔仿炭纖金屬紋，正好配合永井豪的求變精神。

同期在東京中野「墓場の畫廊」《鐵之三魔神展》(展期至1月27日)還有Kenny Wong 設計、UNBOX生產的巨靈神Molly（圖左）及惡魔人Molly（圖左、鐵甲萬能俠色）。（各11,500日圓未連税／約250mm高）

東京中野Boardway「墓場の畫廊」《鐵之三魔神展》網頁（連結）