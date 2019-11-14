高達Gundam Base Fukuoka 九州店開幕　高達模型．手信購物攻略

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高達大型專門店The Gundam Basse Fukuoka 11月30日於九州博多開張，即睇有什麼新貨買。

丸州Gundam Base Fukuoka 跟Gundam Cafe二合一，購物更方便。(圖片來源：gundam info)

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福岡高達基地 Gundam Base Fukuoka (以下簡稱 GBF )位於博多站左近的大型商場「運河城」，全層佔地達8800呎，常備100款以上高達模型，博多店更將融合上Gundam Cafe，全店將有近2000種高達商品，更是有得買有得食。

首批限定商品是換上九州口音對白的高達角色紀念品

首批限定商品是換上九州口音對白的高達角色紀念品，更有趣是與博多當地名店Fukuya聯乘推出，3款自護軍機動戰士包裝的明太子罐頭。

-另外還有3款開店紀念高達模型，當中GBF 藍色版 MG高達3.0 應該最吸引，而且商品同日在東京台場的Gundam Base Tokyo一樣有售，高達迷遊日必買。

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單次消費滿15000日圓可得到巨型購物袋

THE GUNDAM BASE FUKUOKA (ガンダムベース福岡)

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2 博多運河城南1階

営業時間：10:00～21:00

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