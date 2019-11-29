【開箱 試玩】METAL BUILD 新世紀 EVA 02 2號機 影片 圖輯

【開箱 試玩】萬代「METAL BUILD」新世紀 EVA 2號機已經到港，市面平均要$2300以上才能入手，究竟這套EVA 2號機合金完成品，是否物有所值？即睇試玩評測吧！

（鍾世傑 攝）

METAL BUILD EVA 2號機開箱第一感覺是：「被官圖fake了」，因為看網圖以為2號機改用「MB F91」那種跑車焗漆光澤紅色；唯實物到手後，發現是珍珠粉塗裝的半光澤裝甲，雖然有點膠感，但反而突顯了關節位、拉花位的橙金色金屬細節，非常「閃令令」、意外地靚仔，與初號機也保持同系列統一感。

珍珠粉塗裝的半光澤裝甲，雖然有點膠感，但反而突顯了關節位、拉花位的橙金色金屬細節，非常「閃令令」。（鍾世傑 攝）

細節實在完美，印花和印字非常細緻，2號機頭雕比初號機更美，可以打開頭盔露出獨有的「四隻眼」，MB版更追加一對原創的「4眼夜視鏡」，勁有心思，不過組裝時有點麻煩，有點怕會爛。

2號機頭雕比初號機更美，可以打開頭盔露出獨有的「四隻眼」。（鍾世傑 攝）

MB版更追加一對原創的「4眼夜視鏡」，勁有心思。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

可動方面保持METAL BUILD一貫水準，腰可完美前曲，雙手有如人體一樣任扭唔嬲，基本上做體操、跑步、跳躍等動作都毫無難度。最喜歡其股關節及小腿後跟，原來設有連動肌肉內層，非常細緻，唯股關節的金屬球形關節3層結構實在太精細，不太耐操，而且仍然保留初號機同樣問題，就是很快就會腳軟。建議大家不要當它是MG模型般扭，大膽擺甫士以外，還是多研究其構造，不要亂扭，否則必爛。

基本上做體操、跑步、跳躍等動作都毫無難度。（鍾世傑 攝）

display stand支撐臂，輔助2號機做出各種甫士，整體近似完美。（鍾世傑 攝）

+ 5 + 4 + 3

EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計了肩部裝甲、武器掛架，以及各種新型武器，長槍Thunder Spear、莢福槍、高振動粒子刀Progressive Knife都保持MB系列高水準，美中不足是cutter型Progressive Knife無法收起刀刃，只分別提供開／合兩部刀仔，可惜。

EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計各種新武裝。（鍾世傑 攝）

肩甲可加裝刺針發射器。（鍾世傑 攝）

拆除小腿的一片裝甲，可以安裝武器掛架，將所有武器都裝上去。（鍾世傑 攝）

以軟管製作的電源cable。（鍾世傑 攝）

EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計各種新武裝。（鍾世傑 攝）

cutter型Progressive Knife無法收起刀刃，只分別提供開／合兩部刀仔，可惜。（鍾世傑 攝）

槍頭有長刀刃的Thunder Spear，精細得可以掛電芯、摺起刀頭。（鍾世傑 攝）

+ 2

最後就到模擬劇中基地的收納地台，算是METAL BUILD系列眾多款式中，做得最精細，既可安放2號機及全部武器，又可以加裝供電cable駁在2號機的背後（可惜沒有entry plug駕駛倉），另外亦加設了一條display stand支撐臂，輔助2號機做出各種甫士。

EVA 02 2號機的收納地台超級精細。（鍾世傑 攝）

用iPHONE 11的超廣角鏡頭試拍。（鍾世傑 攝）

+ 4 + 3 + 2