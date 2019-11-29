【開箱 試玩】METAL BUILD 新世紀 EVA 02 2號機 影片 圖輯

【開箱 試玩】萬代「METAL BUILD」新世紀 EVA 2號機已經到港，市面平均要$2300以上才能入手，究竟這套EVA 2號機合金完成品，是否物有所值？即睇試玩評測吧！
（鍾世傑 攝）
METAL BUILD EVA 2號機開箱第一感覺是：「被官圖fake了」，因為看網圖以為2號機改用「MB F91」那種跑車焗漆光澤紅色；唯實物到手後，發現是珍珠粉塗裝的半光澤裝甲，雖然有點膠感，但反而突顯了關節位、拉花位的橙金色金屬細節，非常「閃令令」、意外地靚仔，與初號機也保持同系列統一感。
珍珠粉塗裝的半光澤裝甲，雖然有點膠感，但反而突顯了關節位、拉花位的橙金色金屬細節，非常「閃令令」。（鍾世傑 攝）
細節實在完美，印花和印字非常細緻，2號機頭雕比初號機更美，可以打開頭盔露出獨有的「四隻眼」，MB版更追加一對原創的「4眼夜視鏡」，勁有心思，不過組裝時有點麻煩，有點怕會爛。
2號機頭雕比初號機更美，可以打開頭盔露出獨有的「四隻眼」。（鍾世傑 攝）
MB版更追加一對原創的「4眼夜視鏡」，勁有心思。（鍾世傑 攝）
可動方面保持METAL BUILD一貫水準，腰可完美前曲，雙手有如人體一樣任扭唔嬲，基本上做體操、跑步、跳躍等動作都毫無難度。最喜歡其股關節及小腿後跟，原來設有連動肌肉內層，非常細緻，唯股關節的金屬球形關節3層結構實在太精細，不太耐操，而且仍然保留初號機同樣問題，就是很快就會腳軟。建議大家不要當它是MG模型般扭，大膽擺甫士以外，還是多研究其構造，不要亂扭，否則必爛。
基本上做體操、跑步、跳躍等動作都毫無難度。（鍾世傑 攝）
display stand支撐臂，輔助2號機做出各種甫士，整體近似完美。（鍾世傑 攝）
EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計了肩部裝甲、武器掛架，以及各種新型武器，長槍Thunder Spear、莢福槍、高振動粒子刀Progressive Knife都保持MB系列高水準，美中不足是cutter型Progressive Knife無法收起刀刃，只分別提供開／合兩部刀仔，可惜。
EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計各種新武裝。（鍾世傑 攝）
肩甲可加裝刺針發射器。（鍾世傑 攝）
拆除小腿的一片裝甲，可以安裝武器掛架，將所有武器都裝上去。（鍾世傑 攝）
以軟管製作的電源cable。（鍾世傑 攝）
EVA 機體設計師山下育人，為了METAL BUILD 系列重新設計各種新武裝。（鍾世傑 攝）
cutter型Progressive Knife無法收起刀刃，只分別提供開／合兩部刀仔，可惜。（鍾世傑 攝）
槍頭有長刀刃的Thunder Spear，精細得可以掛電芯、摺起刀頭。（鍾世傑 攝）
最後就到模擬劇中基地的收納地台，算是METAL BUILD系列眾多款式中，做得最精細，既可安放2號機及全部武器，又可以加裝供電cable駁在2號機的背後（可惜沒有entry plug駕駛倉），另外亦加設了一條display stand支撐臂，輔助2號機做出各種甫士。
EVA 02 2號機的收納地台超級精細。（鍾世傑 攝）
用iPHONE 11的超廣角鏡頭試拍。（鍾世傑 攝）
METAL BUILD EVA 2號完成度比初號機高，上款一些過度原創、偏離原設定的做法都不玩了（初號機新設計頭雕太樣衰）。不過2號機不設初號機那套原創外加裝甲，但定價就沒有下跌多少，數口精會覺得唔抵；但其實玩過都知，那套甲根本是甩皮甩骨、邊玩邊跌，不要也罷。 整體，覺得值2K、EVA迷唔使多考慮、即買啦！但如果只是想玩metal build或機械人完成品，可考慮遲些便宜一點才入手。