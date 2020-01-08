日本LOL美少女學界冠軍大友美有．網民：美少女gamer令人凍末條

遊戲動漫
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網民視打機高手為偶像已是平常事，早前東京舉行「第2回全國高校e sport選手權」不單首次有女隊員殺入決賽，更在LOL賽事成功捧盃！來自沖繩的N高校「ShakeSpeare」戰隊17歲成員大友美有（Miyu）即被網民熱搜，即送上介紹及圖輯。

圖片來源：大友美有Twitter (miyu00tomo）

大友美有（Miyu）代表沖繩N高校出賽，但出生地為埼玉縣，現年17歲、身高163cm，黑長直、身型亦修長；人肉搜尋下發現Miyu對電競也不是玩玩下，平常用PC打機、每日可以玩15小時。

圖中正中間的就是Miyu參加Miss JK Contest 日本女子高生選舉 2020年決賽的自我介紹。

除了愛打機，也是Pokemon迷，亦喜歡SNS打卡，亦打進了Miss JK Contest 日本女子高生選舉 2020年決賽（連結），IG及Twitter有大量「令令」B612、Soda美圖，雖然應該是專為參賽呃like用的公開戶口而非真正個人戶口，但圖片都非常多。

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大友美有SNS戶口一覽IG（www.instagram.com/miyu_0v0
Twitter（https://twitter.com/miyu00tomo
抖音（http://www.tiktok.com/@miyu_0v0
LINE Live (https://live.line.me/channels/3303277)

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