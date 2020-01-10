【Pokemon劍/盾】系列首出DLC！即睇眾多新精靈　即日可取小呆獸

在2020年1月9日晚上的任天堂線上直播（Nintendo Direct）發表會中，《寶可夢 劍 / 盾》（Pokemon／寵物小精靈）宣布推出DLC追加內容，「鎧之孤島」、「冠之雪原」，將新增更多可探索區域、寶可夢、服裝等等內容。

這次直面會由大家熟悉的製作人增田順一及遊戲總監大森滋主持說明，在開頭他們特別強調，有別於以往推出像是究極之日／月等加強版概念的全新遊戲版本，這次是首次用DLC擴充追加新內容。也因此可以使用現有紀錄直接遊玩新內容。接著由負責DLC的遊戲總監谷博行說明「鎧之孤島」及「冠之雪原」的內容跟主題。

▼▼▼搶先睇公布咗邊啲新精靈/超極巨化，有御三家有神獸▼▼▼

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「鎧之孤島」

鎧之孤島以「成長」為主題，主角需要在島上的道場拜師學藝，並因應版本對上新的勁敵。

+ 13 + 12 + 11

「冠之雪原」

至於冠之雪原則是以「探索」為主題，玩家要王冠雪原上尋找傳說神獸蕾冠王。同時你還可以透過新的合作玩法，捕捉或遇到過去出現過的傳說寶可夢，他們也有可能以超極巨化的姿態出現。

+ 16 + 15 + 14

大森滋最後也補充表示，將有200種以上，包括剛剛提到的傳說神獸在內，且沒出現在伽勒爾地區的寶可夢出沒於「鎧之孤島」及「冠之雪原」之中，而且全都可以捕捉到。

至於先前提過的「Pokemon Home」功能也即將到來，將在2020年2月開張。玩家可以透過「Pokemon Home」將過去作品的寶可夢帶到劍盾的世界中。官方也補充表示，就算你沒有買這次的DLC，也可以透過連線交換的方式取得新的寶可夢。

+ 3 + 2

▼▼▼另外，在發表會後發布的免費更新中，就可以在「木桿鎮車站」遇到鎧之孤島的兩位勁敵克拉拉與賽寶利，並可以取得伽勒爾地區的小呆獸。▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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