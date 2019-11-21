【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 快速賺錢方法 15分鐘怒賺35萬

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】傳統上Pokemon本傳遊戲中錢都不是太重要，但今集劍盾卻有很多地方需要用錢，以下介紹快速刷錢方法，15分鐘便可賺到35萬元。

今集要用錢的地方真的相當多，單是招式學習器已經要數萬甚至十萬一個，更重要是主角的各種服裝配件，一件外套、一個包包可以賣十萬元以上，如果想要全部收集真的需要不少資金。

10萬元一個學習器...

這個刷錢方法需要一些事前準備，首先你需要完成遊戲的主線故事開啟宮門市的淘汰賽，然後你需要一隻90級左右（非必要，但是等級越高越安定）的特別版喵喵怪，亦即遊戲早期購入特典的那隻。因為這隻特別版喵喵怪有專用極巨化技能，在極巨化後其一般系招式會變成「超極巨特大金幣」，在戰鬥中使用此招後到勝利時就可獲得大量金錢。取得方法請見下文：

90級聽起來很難升，但在劍盾中只要打極巨戰鬥便可獲得大量經驗糖果，參加5星的極巨戰可得經驗營果L和XL，一顆就能提供數萬經驗，只要打幾場五星極巨戰便已可將喵喵怪升到8~90級。

完成事前準備後就可以開始刷錢，首先為喵喵怪裝上戰鬥金錢兩倍的持有物「幸運護符」式「幸運薰香」，前者在機擎市右手邊的第二礦山入口處拾取（打完水道館回機擎市時會經過），後者在水舟鎮的商人處購買（兩者效果不能疊加，讓喵喵怪裝上其中一個就可以）。

然後參加淘汰賽，在戰鬥中將喵喵怪極巨化使出3次「超極巨特大金幣」，戰鬥勝利後便可在原本的勝利獎金外額外獲得10萬元。比較簡單的方式是將喵喵怪放在隊伍首位，戰鬥一開始時就將喵喵怪極巨化連出3次超極巨特大金幣，然後就換回強力夢可夢盡快過關。

如果在淘汰賽中邀請了/遇上了冠軍丹帝，最好將隊伍的首位換成火屬性寵物，因為丹帝的第一隻寵物必然是堅盾劍怪，一般屬性的攻擊對它無效，因此先用火屬性打倒堅盾劍怪後才換喵喵怪出來放超極巨特大金幣會比較好。

淘汰賽共有3場戰鬥，戴上戰鬥金錢兩倍後原本每場戰鬥可獲萬多至3萬多元，加上超極巨特大金幣每場提供10萬，一場淘汰賽就可賺到35~37萬了。每場淘汰賽平均耗時大概15分鐘左右，一個小時就可以刷到近150萬了，玩家隊伍等級越高、對淘汰賽對手越熟悉時就越快。建議可將戰鬥動畫關閉，以求最快過關。

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刷了錢之後，各種服裝和招式學習器都可以隨便買了～