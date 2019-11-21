【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 百變怪巢穴位置、捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略 捕捉百變怪】百變怪的用途相信Pokemon老手都知道了，新手不清楚也不緊要，即教劍盾百變怪捕捉方法。

首先為剛接觸Pokemon遊戲的玩家簡單說明一下百變怪的重要性：在Pokemon中「完美」（有最好個體值及理想特性、性格和技能組合）的寵物基本上不可能靠捕捉獲得，而是需要以培育後代（生蛋）的方式獲得。

而生蛋需要一雌一雄同種族寶可夢進行，如果每次都要找相應伴侶會非常麻煩，而百變怪則可以無視性別和種族和任何寶可夢生蛋（同樣為百變怪、或神獸等不能生育的寶可夢除外）；因此若想培育高強度、PVP向的寵物，百變怪是不可或缺的工具。

《寶可夢劍/盾》要捕獲百變怪相對過去集數簡單，只要在指定的巢穴處投下許願星石（ねがいのかたまり），便有「一定機會」開出極巨百變怪，將其打倒便可捕捉。這個百變怪巢穴位於曠野地帶的「橋間空地」附近，乘坐飛翔計程車直接飛去橋間空地，會在寄放屋（生蛋屋）外降落，向前走兩步轉右穿過橋底直行到牆角便是百變怪的巢穴了。（下面有地圖、點擊放大）

+ 6 + 5 + 4

注意這個巢穴並非必定能遇到百變怪，投石後如看見實心紫色光柱就恭喜你中獎，必然是百變怪；若然是普通紅色光柱就代表落空，需要打敗這頭極巨寶可夢後才能再次投石。至於百變怪出現的機率，筆者自己投10次許願星石只見到1次，祝大家好運了。

開出來的百變怪有機會是4星或5星，若果是5星的話就會保底最少有4V（即有4個能力指數達最佳），運氣好的話便能捉到6V百變怪了。百變怪會使用變化變成玩家的寶可夢，但如果使用不能極巨化的精靈如無極汰那或蒼響等，他的招式就會失敗，戰鬥就會變得非常簡單。

當然極巨戰不一定要自己開，在曠野地帶參加其他玩家的百變怪戰也是可以的，但是一來很搶手，二來很多時開到的人都會鎖密碼和朋友一起打，這方面也一樣是等運到了。

還有一個邪道方法，就是投石進去巢穴時，在一見到光柱不是百變怪時，馬上退出Switch主畫面結束遊戲，再進入遊戲會發現許願星石並未減少，然後就可以再投石->重開遊戲直到百變怪出來為止。但必須提醒大家強行重開遊戲本身已有壞save風險，加上劍盾已經爆出很多和存取有關的問題，最嚴重不單死save更可能令Switch變磚，請自行衡量風險是否要這樣刷怪。