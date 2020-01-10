《BioHazard RE:3》生化危機3重製有新劇情　同梱對戰遊戲亦有趣

日本 Capcom（卡普空）現正開發中，預定於 2020 年 4 月 3 日起在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣恐怖動作冒險遊戲《惡靈古堡3》（生化危機3）最新重製版《惡靈古堡3 重製版》（Biohazard RE:3／バイオハザードRE:3），遊戲開發者「川田将央」特地接受日本媒體採訪，公開有關本作的最新開發資訊讓玩家們確認。

有關《惡靈古堡3 重製版》

據川田製作人表示，這次的《RE:3》將會以「被追逐的恐怖、到整個逃出為止的過程為基礎，藉此來描寫原作中女主角吉兒的美麗，與被稱為『Nemesis』的追跡者的恐怖之處」為主題作為設計概念，同時在將會與本作一起同梱的多人數一對多非對稱型對戰生存恐怖《Biohazard ResisTance》中，也將會與《RE:3》相同，以脫出作為主題，帶給玩家們全新的《惡靈古堡》逃命求生恐怖體驗（《RE:3》與《ResisTance》為兩款毫無關連性的獨立作品）。

同時，在這次的《RE:3》中，將會加入比之前《RE:2》還要更多的改編要素，例如會有以「Nemesis」追跡者為基礎的 B.O.W. 改造生物，以及其他改造過的新兵器登場。製作人也補充，「在遊戲完成度方面，已經幾乎快完成，因此可以跟大家保證不會再延期。目前整個遊戲完成度大約 90％左右，只剩最後的細部調整，還請大家期待。」

+ 7 + 6 + 5

而在本作的故事背景方面，雖然本作劇情基本上延續之前三代的故事發展，不過會加入許多改編的劇情要素，讓玩過之前原作的玩家們，也能有不同於之前原作的新鮮感。同時，由於這次的女主角吉兒在系列中可說是最受歡迎的角色之一，因此在設計《RE:3》的時候，有特別注意不讓她給人的印象崩盤。同時在動作性上，也會比之前的《RE:2》更加提升，搭配各種替換服裝（如包裝限定版特典服裝與數位版預約特典服裝等等），將會帶給玩家們全新的印象與樂趣！

至於在三代另一名角色卡洛斯方面，這次不但外型跟之前所有不同，在性格上也會有所改變。不過，喜歡笑話跟雖然說話輕浮，但其實本質卻很溫柔這些設定並不會有太大的改變。在遊戲中，他不但是保護傘生物災害對策部隊「U.B.C.S.」組織與吉兒之間的聯繫窗口，也是一個非常重視夥伴，在「U.B.C.S.」組織中算是最具人情味的熱血角色，玩家們可以透過他在遊戲中的演出，來更加深入這名角色的魅力。

另外，相較於當初《RE:2》主題聚焦在殭屍的恐怖上，這次的《RE:3》則將會把重點聚焦在動作上，當然在動作與演出等各方面，也都會有與《惡靈古堡》相符的表現，喜歡系列作的玩家們到時務必要來體驗看看！

有關《Biohazard ResisTance》

對此，製作人表示，相較於之前系列歷史，本作可以說是一款類似「祭典遊戲」那樣與系列作歷史無關的獨立遊戲。在遊戲中，將會以「如果能讓系列眾多角色登場，應該會很有趣」作為設計概念，雖然在之前 β 測試時只有先開放一張地圖讓玩家們使用而已，不過在正式版中，將會提供複數的地圖讓玩家們遊玩。

+ 11 + 10 + 9

另外，本作將會與「RE NET」（可以跟《惡靈古堡》系列連動的 Web 網站）相連動，至於確實的連動情報，則還有待官方後續公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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