橋本環奈、平野紫耀新戲《輝夜姬想讓人告白》　天才戀愛零雞蛋！

《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》改編自作家赤坂明人氣同名漫畫，在「週刊 YOUNG JUMP」連載時獲得許多粉絲支持，截至2019年10月的漫畫累積發行量已突破850萬本！去年初所推出的電視動畫版也深受動漫迷支持，人氣扶搖直上。

去年9月《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》在日本上映後，首週超越《天氣之子》榮登票房冠軍，累積票房突破20億，劇情不失原作精髓，加上演員們還原度極高的造型和演技，許多粉絲都認為這是近期「最強的漫改作品」！故事以貴族高中為舞台，敘述學生會會長白銀御行（平野紫耀 飾）與副會長四宮輝夜（橋本環奈 飾），兩人明明對彼此有感覺，卻因過高的自尊心而只想讓對方先向自己告白，一場絞盡腦汁的戀愛大戰就此引爆！

《飛翔吧！埼玉》編劇德永友一作家，負責構寫本作劇本，保留了原作精彩的元素，細膩刻劃出「輝夜姬」的獨特世界觀。此外，還由尊尼事務所人氣男子團體「King & Prince」演唱主題曲，搭配充滿戀愛感的酸甜苦辣旋律和動人歌聲，將令觀眾徹底陷入這場戀愛漩渦中。

《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》中的學生會會長角色，由尊尼事務所人氣團體「King & Prince」成員平野紫耀飾演，他將化身課業天才、戀愛蠢材，與飾演學生會副會長的橋本環奈，展開一段心機十足的戀愛大戰！此外，還加入了《小小戀歌》佐野勇斗、《偽戀》池間夏海、淺川梨奈、《3 年 A 班－從此刻起，大家都是我的人質－》堀田真由、高嶋政宏、《銀魂》佐藤二朗等個性十足的演員陣容，為電影增添更多豐富趣味的元素。「該怎麼讓對方向自己告白？」每個人都曾有過的煩惱，將藉由《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》為大家痛快解答！

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尊尼事務所人氣團體「King & Prince」成員平野紫耀，在劇中飾演天才人物「白銀御行」。但他在現實生活中，常被成員或粉絲說很「天然呆」，所以也很擔心自己是否能詮釋好這個角色，他說：「但跟導演、工作人員討論後，揣摩天才會有什麼樣的感覺，注意一些細微的動作，想認真挑戰這個角色。」平野紫耀也透露能參演這部作品真的很開心，他表示：「這部作品不只在談戀愛，而是場『戀愛頭腦戰』，是兩名天才彼此絞盡腦汁談戀愛的故事，覺得是部十分新穎的作品！」對於首度合作的「千年一遇美少女」橋本環奈，平野紫耀則說：「常在電視看到橋本環奈，我們倆的聲音都屬於沙啞的類型，我自己覺得滿親切的。」無厘頭的發言又讓人見識到他「天然呆」的一面。

以《銀魂》、《我是大哥大》等作不顧形象展現精湛「顏藝」橋本環奈，這次在《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》中則耍心機裝可愛，盡情魅惑男心！橋本環奈透露在接拍本作前，就很喜歡原作漫畫，她說：「覺得故事十分有趣，心想如果能翻拍成電影一定很棒，所以收到邀約時很驚訝，真的很開心！」橋本環奈表示所飾演的「四宮輝夜」十分有氣質，是個認真沉穩的天才，為了要表現出天才的一面，她做了許多的努力。

對於劇中的「對手」平野紫耀，橋本環奈說：「之前只在電視上看過平野紫耀，覺得他十分特別，也是難得一見的奇才，很適合『白銀御行』這個角色。」她透露自己是會主動告白的類型，不像劇中男女主角一樣，會想盡辦法讓對方向自己告白，所以努力讀原作鑽研角色。而且也和導演、工作人員一起討論，盡全力和首度合作的平野紫耀一起打造出有趣又令人心動的作品。爆笑無比的《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》，2月7日在台灣上映，敬請期待！

《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》劇情介紹 一定要讓對方向我告白！ 私立秀知院學園聚集了未來被寄予厚望的菁英。常在全國模擬考名列前茅、天資聰穎的學生會會長．白銀御行（平野紫耀 飾），與文武雙全的財團千金、容貌秀麗的學生會副會長．四宮輝夜（橋本環奈 飾），彼此情意相投，但因為兩人過高的自尊心，導致無法互吐情意。而且，白銀御行和四宮輝夜還認為，若先向對方告白的話就「輸」了，於是兩人開始苦思該如何讓對方先向自己告白。身為天才卻反成了絆腳石，對戀愛沒轍的兩人將展開一場高超的戀愛頭腦戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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