橋本環奈演《輝夜姬想讓人告白》副會長　曲尺馬尾校服裙造型曝光

動漫作《輝夜姬想讓人告白》真人版預告公開，千年一遇橋本環奈一身校服＋馬尾髮形扮演女主角四宮輝夜。

《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》（かぐや様は告らせたい）是一套鬥智鬥力的校園戀愛喜劇，故事描述名校秀知院學園的學生會會長白銀御行（平野紫耀 飾）、副會長四宮輝夜（橋本環奈 飾）明明互相有feel，卻無法坦率表白心情，認為「先告白的人就輸了」，竟然展開大作戰，要設法讓對方先向自己告白！

《輝夜姬想讓人告白》原作於《週刊YOUNG JUMP》連載中。

動畫版《輝夜姬想讓人告白》也有一定的好評，難怪真人版計劃如此快進行。

除了漫畫、去年的動畫版也大受歡迎。年初日本公開由橋本環奈、平野紫耀主演真人電影，近日終於決定於9月6日日本上映，預告片內橋本環奈正式扮演了女主角四宮輝夜，馬尾＋校服大好評。雖然橋本的校服造型已不新鮮，但今次卻有一種很cool的感覺，尤其是最後二人拿手槍互相瞄準的一鏡，眼神一流。

先喜歡對方的人就輸了！！！

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