橋本環奈演《輝夜姬想讓人告白》副會長　曲尺馬尾校服裙造型曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

動漫作《輝夜姬想讓人告白》真人版預告公開，千年一遇橋本環奈一身校服＋馬尾髮形扮演女主角四宮輝夜。

《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》（かぐや様は告らせたい）是一套鬥智鬥力的校園戀愛喜劇，故事描述名校秀知院學園的學生會會長白銀御行（平野紫耀 飾）、副會長四宮輝夜（橋本環奈 飾）明明互相有feel，卻無法坦率表白心情，認為「先告白的人就輸了」，竟然展開大作戰，要設法讓對方先向自己告白！

《輝夜姬想讓人告白》原作於《週刊YOUNG JUMP》連載中。

動畫版《輝夜姬想讓人告白》也有一定的好評，難怪真人版計劃如此快進行。

除了漫畫、去年的動畫版也大受歡迎。年初日本公開由橋本環奈、平野紫耀主演真人電影，近日終於決定於9月6日日本上映，預告片內橋本環奈正式扮演了女主角四宮輝夜，馬尾＋校服大好評。雖然橋本的校服造型已不新鮮，但今次卻有一種很cool的感覺，尤其是最後二人拿手槍互相瞄準的一鏡，眼神一流。

先喜歡對方的人就輸了！！！

+4
+3
+2
整容界KOL叶恭子扮《JoJo 黃金之風》　高齡高質Cos網民真心讚
《哥斯拉II：王者巨獸》最新預告片曝光　經典巨獸對戰場面重現！
馮盈盈玩高達　率先上旺角TAMASHII SPOT睇龍珠 超合金 幪面超人
高達 VS Hello Kitty 一年戰爭！意想不到夢幻死鬥但不比武力比…
伊藤潤二畫展超多限定精品！嚴選三幅價值50000元必買簽名畫
【動漫】日本動漫突圍而出　平成時代破2萬億日元產業
超霸氣六神合體 百獸王 勇者王 閃光高達DIY模型　連大張正己都讚
【創意無限】走樣初音、線條人像　Twitter掀超求其繪畫熱有因…
Banpresto眼鏡廠景品展　買限定龍珠景品 率先睇QPocket百變小櫻
Uniqlo 高達40週年tee 香港有售　有冇送Gundam渣古特別色模型？
《新世紀福音戰士》消息3連發！Netflix 6月上架、新劇場版製作中
《高分少女》OVA上映會主演聲優到場　第二期預計10月開播

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c9de0d32f812a07ddfe3dfe
武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。