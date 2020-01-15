《我的英雄學院》劇場版加推4D版 體感大受歡迎戰鬥場面

動畫電影《我的英雄學院 THE MOVIE HEROES：RISING》確定將在日本上映 MX4D 與 4DX 版，於 1 月 24 日起在日本 81 間戲院可看到。

《我的英雄學院》是堀越耕平老師在週刊少年 JUMP 上連載的動作漫畫，2016 年起電視動畫開始播出，2018 年夏天上映的電影版動員了 139 萬人次觀賞，在去年 12 月 20 日上映最新的電影版，也就是本作，到目前為止已有 100 萬觀賞人次，票房突破 12 億日圓，系列作品累積的人氣不可小覷。這次因為作品受到歡迎，官方很快便決定推出 MX4D 與 4DX 版本，觀眾們可以在電影院以體感享受到雄英高中 1 年 A 班英雄們的活躍。

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為感謝選看 4D 版的觀眾們，官方將發送全日本只有 25000 張的特典明信片做為觀影禮，明信片的圖案與電影卡特典套組所附的資料夾相同，是綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍三位角色一字排開，歐爾麥特背影在三人之後，具有傳承意義的視覺圖。還加入了聲優們的複製簽名，是一張相當具有紀念價值的明信片。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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