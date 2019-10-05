《我的英雄學院 唯我正義2》新遊戲　雄英三巨頭等角色參戰公布

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於PS4／Nintendo Switch／Xbox One等主機上推出（XB1 版將只有 DL 下載版），以人氣動漫《我的英雄學院》為題材的人氣對戰動作遊戲《我的英雄學院 One's Justice》系列最新續作二代《我的英雄學院 唯我正義2》（僕のヒーローアカデミア One’s Justice 2），官方特地公開首波宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款以堀越耕平目前連載中的人氣熱血對戰動漫《我的英雄學院》為題材的對戰動作遊戲，也是官方於之前所推出的《我的英雄學院 唯我正義》系列最新作二代。在這次遊戲中，除了之前一代的角色登場之外，也將會把預定自2019年10月起在日本上映的動畫第四季的眾多新角色追加登場，讓玩家們操作這些擁有各自不同「個性」異能的角色們，展開遠勝前作的更加龐大刺激異能動作對戰！

《我的英雄學院 唯我正義2》宣傳海報

而在這次官方所公開的影片中，除了將會收錄包括「通形未吏生／天喰環／波動捻麗」等雄英三巨頭最新模樣外，還有操作火焰的頂尖英雄「轟炎司」、名門士傑高校的「夜嵐稻佐」、１年Ａ組的「芦戸三奈／峰田實」等新參戰英雄角色的最新畫面，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看，看這些英雄們如何在遊戲中活用自己的個性能力來進行戰鬥的模樣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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