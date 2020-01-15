《夢幻街少女》真人化 宮崎駿吉卜力曾改篇 清野菜名松坂桃李主演

《夢幻街少女》（又名：心之谷／側耳傾聽）為日本少女漫畫家「柊葵」柊あおい 89年作品，95年宮崎駿取得版權將其動畫化，由已故名監製、被視為宮崎駿、高田畑後可以接棒吉卜力的近藤喜文執導。

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《夢幻街少女》也有其聖地，是故事中月島雫一邊跑一邊唱《Country road》「聖蹟桜ヶ丘」

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《夢幻街少女》講愛閱讀的初中女生月島雫，一次為爸爸送午飯，無意間撞到識自己坐火車的肥貓阿Moon，跟蹤牠的腳步，發現了風格神秘又浪漫的精品店「地球屋」，聽到不少老店主的舊情往事，後來月島雫因此認識了店主的孫子：跟自己年齡相約的天才小提琴製作人天澤聖司，發展一段微妙又勵志的感情關係。月島雫後來受到天澤聖司的激發，決定開始認真寫作，她以「地球屋」內貓男爵人偶為靈感，寫出一段「戲中戲」，後段電影在寫實與奇幻之間交錯，非常精彩。

（圖右）月島雫與天澤聖司互相影響。

圖左：清野菜名跟松坂桃李演兩位主角的10年後成年版本。

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不過由平川雄一朗執導，清野菜名（日劇《今日我至叻》第2女主角）、松坂桃李（《侍戰隊真劍者》）主演的真人版，並非照搬原作，而是講述男女主角10年後的故事，長大後月島雫當上兒童小說的編輯，繼續埋頭寫作，希望出道當小說家；另一方面，10年前到外國進修小提琴製作的聖司，兩日的遙距離關係又何去何從？（2020年9月18日上映）