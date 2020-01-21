《SHIROBAKO》白箱劇場版即將上畫　主角挑戰製作電影版動畫

電影版《SHIROBAKO》官方公佈了最新的主視覺海報，除了甜甜圈五人組以外，也能看到新角色宮井楓出現在其中。隨著主視覺公佈也更新了故事大綱，這次武藏野動畫打算挑戰製作電影版動畫，究竟會遇到什麼困難呢？

《SHIROBAKO》是一部時而溫柔時而嚴厲、赤裸描述動畫產業日常與現實的作品，在 2014 年播出電視動畫版後，引起動畫粉絲以及動畫業界的注意，作品中除了呈現動畫產業的辛苦之處，也塑造迷人且多彩的眾角色，可以說是一部描述角色各自成長的群像劇。

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這次的電影版時間點是在電視動畫版的四年後，主角‧宮森葵在製作過《EXODUS！》、《第三飛行少女隊》之後，稍微離夢想近了一點，但在這時候她也開始思考起自己應該做的事情究竟是什麼。在某天被叫去交付了電影版動畫製作的任務，沒想到企劃卻陷入了難解的窠臼......「現在公司的狀況適合進行電影版動畫的製作嗎？」這麼想著且覺得不安的宮森，與新夥伴宮井楓還有其他的同事們一起努力，終於漸漸看到完成的曙光，最後是不是能夠趕上交帶的期限呢？

電影版《SHIROBAKO》將於 2 月 29 日於日本上映，使用最新主視覺的第二彈電影卡也將從 1 月 18 日起開始在日本販售，特典是以原畫製作的 A4 資料夾，一共有六種隨機發送。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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