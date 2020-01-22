《英雄聯盟LoL》玩家票選最討厭英雄排名　仇恨愈深代表的是…？

《英雄聯盟》（League of Legends）自 2009 年推出至今已推出將近 150 隻英雄，Riot Games 在這段期間內除了不斷推出新英雄外也針對原有的英雄進行重製，盡可能的確保每一位角色都能夠跟上遊戲環境的轉變，讓每一位角色都能持續的獲得玩家的關注（嘛...大部分啦）。

最近有位網友自主性的於網路上發起了一項投票活動，讓玩家選出各自最討厭碰上的上路、中路、打野、ADC 以及輔助英雄並進行統整，嘗試找出當前遊戲生態中玩家最為討厭的各路英雄，而這項投票也在近期截止，並帶來了頗為有趣的票選結果。

▼▼▼即睇上路、中路、打野、ADC及輔助最討厭英雄前五名▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

本次投票總計有超過一萬多名玩家參與，其中茂凱是獲得票數最少的英雄（總計只有 4 票），而其中奪下最惹人厭的 ADC 寶座英雄「亞菲利歐」則是獲得了 3904 票占了整體投票數的 40%左右，可見他的出現為不少人帶來了極為痛苦的遊戲體驗（？），相信各位心中也都有一份自己的厭惡英雄名單，是否也跟該投票活動相同呢？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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