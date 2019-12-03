英雄聯盟LoL日裔巴西美女輔助 Mayumi 人靚技術勁俘虜玩家．多圖

《英雄聯盟 LoL》（《League of Legends》）S9 世界賽上月已經結束，在 off season 的時候，巴西賽區就舉行了「Superliga ABCDE 2019」比賽。本來沒什麼玩家留意的巴西賽區，在昨日（12 月 2 日）的比賽居然引爆了全球 LoL 玩家。原因正是巴西勁旅 INTZ 派出女輔助 Mayumi，不論是技術，還是美貌都令玩家目不暇給。

最知觀眾心意的選手

電競比賽一向是男性選手為主，而賽埸上出現女性也不是第一次。不過這名日裔巴西輔助 Mayumi 的出現，的確比以往的女選手更令人注目，原因更是在比賽開始前。兩隊選手進行「ban&pick」過程時，比賽直播鏡頭影著 Mayumi ，她也非常識時務地對鏡頭甜美一笑，更雙手比了一個愛心。就是這一個舉動，令陽剛味極重的電競比賽，頃刻間溶化。

（Twitter @jumayumin1 圖片）

老土都要講一句：「天使外表﹑魔鬼身材」

Mayumi 這一個比心的舉動，令玩家們馬上留意到 INTZ 的女選手居然如此可愛，之後玩家們當然是轉戰 Twitter﹑Facebook 和 Instagram 等社交平台。一看之下，發展 Mayumi 除了外表甜美，更喜歡上傳自拍照分享生活，當中亦不乏性感的福利照。

馬上看 Mayumi 日常照片：

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外表﹑實力也是菁英水平

作為現屆 CBLoL 區的冠軍，INTZ e-Sports 在巴西聯賽的實力無容置疑，而作為新晉的選手，Mayumi 的實力當然也是菁英水平。第一埸對上 UP 的比賽中，就用上納帝魯斯和大家上了一課，告訴全球的玩家她不只是中看不中用，而是真正有實力行上高級別的電競比賽的。第一埸就交出 1/0/14 的絕佳 KDA，用手上的船錨把勝利拉回來。雖然之後兩埸多次團戰失利反敗，不過 Mayumi 的納帝魯斯和雷歐娜表現都相當不錯，成功得到大量玩家支持。

其實本港也一直有推動女電競選手的文化，除了支持外國實力和外表都驚人的 Mayumi 外，也可以多留意一些本地的女性電競玩家。