【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】靈魂紋章講解 快速提升好感度

【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩，本作有一個頗特別的「靈魂紋章」和「社群配置版」系統，以下為大家說明。

靈魂紋章和社群配置版

隨著主線劇情或者完成支線任務，玩家可以獲得靈魂紋章，都是龍珠裡面的角色。獲得靈魂紋章後，可以置配到「社群配置版」，從而獲得各種被動加成，例如攻擊力提升、商店折扣等等。簡言之，靈魂紋章越多，玩家可獲得的加成就越多。

社群配置版分為7個版塊，每個版塊提供不同類別的加成，而玩家需要先獲得版塊的社群長後，才可以在該版塊配置紋章。可以放心是只要一直打主線就會逐步開放新的版塊，大概打完菲利的時候就會全部開放了。不過只得社群長只能提供有限度的加成，所以還是勤力點解支線任務獲取更多靈魂紋章吧。除社群長外的靈魂紋章都可隨時裝置、拆卸或移動，所以一拿到新的紋章就先裝上去享受加成吧。

熟練度和親密度

每個靈魂紋章都有對應不同版塊的熟練度，版塊上所有紋章的熟練度合計便是該版塊的等級，版塊等級越高加成就越多。不同靈魂紋章的各版塊熟練度上限也不同（代表該角色擅長和不擅長的分野），一般來說將靈魂紋章配置去最高上限的版塊會比較好。

例如拉琪在料理和成人兩個版塊的熟練度上限都是25，盡量將她放到這兩個版塊上吧

而將靈魂紋章以特定組合配置時更能發動加成效果，額外提高熟練度。組合效果加成是龜仙人修練書的任務之一，請積極完成（注意是單純拿到了紋章並不算完成，必需要實際配置一次到版塊上發生了組合效果才計數）。

在社群配置版畫面內可以直接查看組合效果的構成，只要拿到紋章便能得知如何組合，十分簡單。不過記得組合的成員一定要緊靠在一起才能發揮加成，如果中間有其他紋章隔開了，就算是在同一條線上也無法獲得加成。

而親密度則會影響該角色在戰鬥中的表現（親密度高就會更積極支援）以及會在戰鬥開始時額外提升合體必殺技計；不過最重要的大概是提高親密度到指定程度可獲得NPC的回禮吧。

由於社群長的位置不能調動，所以建議優先把各社群長的熟練度都升滿。

熟練度和親密度只能以送禮物來提升，禮物可以由主線、支線任務、完成龜仙人的修行、地圖撿拾或擊破敵人據點（地圖上以紫色圖示）獲得，又或是和地圖上的NPC對話時隨機獲得。另外在打完菲利後會開放龍珠收集，集齊7顆龍珠後向神龍許願「我想要稀有道具」便可得到大量好感度禮物，大概是最容易的入手方法。

雞髀打人牙骹軟，成人書藉送拉琪