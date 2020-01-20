《龍珠Z卡卡洛特》名場面重現眼前超感動！細數經典龍珠遊戲

近日先後有多款大作推出，當中以PS4《龍珠Z 卡卡洛特 Kakarot》、《人中之龍7》、《三國志14》及SWITCH《幻影異聞錄FE# ENCORE》較受矚目，陪伴大家迎接農曆新年，而《龍珠Z》銷情較佳，甚至市場出現炒價，由$470升至$550左右。 （文：比利／編：林勇）

男孩子「鬥波」對決，也許女生永遠不會明白（《龍珠Z 卡卡洛特》廣告截圖）

1984年至1995年間連載，鳥山明作品《龍珠》，至今在全球動漫及遊戲界仍有影響力，對忠實龍珠迷來說，無數經典打鬥場面及金句已刻劃在心中，加上集英社、東映動畫及BANDAI等，在1995年原著漫畫結束後，仍然不斷推出ACG商品、動畫及電影，令到龍珠熱幾乎沒有停止。自筆者2018年3月起為宅民黨撰稿至今，這個「比利玩樂園」專欄已用過兩次龍珠做題材，大家有興趣的不妨重溫一下。

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筆者在以前提過，早在童年時代已玩過紅白機《神龍之謎》，之後大部分《龍珠》遊戲都有接觸過，今次《龍珠Z 卡卡洛特》（或稱「格古洛」）當然第一時間購買。我玩了幾小時後，覺得此作未必是最出色、個人最深刻的《龍珠》遊戲，但相信大部分龍珠迷會收貨，因為遊戲帶來很多回憶，單是第一章「撒亞人來襲」（編按：我不慣用台灣譯法「賽亞人」），悟空在兒子悟飯面前，示範用（假）尾巴釣魚，這正是《龍珠》漫畫最初期的劇情，還有玩家可進入悟空的房屋，要求芝芝幫手做料理，又在屋內執起石頭，想起這是《龍珠》漫畫中，年輕悟空與無閑接受武天師父訓練，要在吃晚飯前在森林找回石頭。由此可見，雖然大家知道今作劇情主要以「撒亞人來襲」、「拿美星」、「人造人」及「魔人」篇為主，但遊戲加入不少收藏元素，將更早期的《龍珠》經典場面帶給玩家。

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不少玩家對BANDAI NAMCO動漫遊戲的品質有懷疑，畢竟以前《GUNDAM BREAKER 3》實在太差勁，《ONE PIECE WORLD SEEKER》又局限只用路飛一人。但今集《龍珠Z》外判給CYBER CONNECT 2開發，這間公司在製作動漫遊戲方面甚有水準，尤其是《NARUTO火影忍者》四部曲，在過場表現方面非常厲害，有種「遊戲比起動畫更熱血」的感覺，加上很多劇情追貼原著，相信CC2製作團隊絕對是動漫迷。CC2製作今集《龍珠Z》同樣沒有令人失望，大家想到的名場面，例如魔童為救悟飯阻檔納巴攻擊，菲利擊殺無閑觸發悟空覺醒成為超級撒亞人，悟空父子以龜波氣功擊敗斯路等，即使這些劇情已是20多年前的事，但我們今天看到仍然是非常熱血！

BANDAI NAMCO上月公開《龍珠Z》特別版電視廣告「我們都是孫悟空」，成為網民熱論焦點，原因非常簡單，因為內容令人（尤其是男生）有共鳴！廣告中的主角是上班族，回家拾起PS4手掣玩《龍珠Z》，其間回想童年時的點滴，例如沖涼時倒多些洗頭水，扮怒髮衝冠的「超西」悟空；在學校與同學做龜波氣功手勢等，相信各位以前都做過類似動作吧，而這廣告讓大家知道「其實大家不用尷尬，很多日本人也試過這樣扮悟空出波」。對年輕讀者來說，可能大家從《龍珠超》認識悟空，但對於筆者這類資深龍珠迷來說，那份童年感覺就更大了！

最後，筆者談談個人最喜歡、最深刻的《龍珠》遊戲：

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1) FC / WS《龍珠：悟空傳》：紅白機時代RPG，劇情以少年悟空與莊子開始尋找龍珠，去到對決笛子大魔王，其中卡牌出招帶有戰略性，而戰鬥畫面亦有壓迫感。

2) 超任《龍珠Z：超級撒亞人》：可說是卡牌式RPG的升級版，畫質由紅白機8 bit提升至16 bit級數，在上世紀90年代已是很大吸引賣點，尤其悟空在尾聲變成超級撒亞人，對決菲利更是經典，因為在遊戲推出時，原著漫畫「拿美星篇」仍未完結，因此爆機是悟空離開拿美星，途中遇到超級撒亞人比達（當時屬原創劇情）。

3) 超任《龍珠Z：超武鬥傳》：相信對很多資深玩家來說，此作必入十大最佳超任遊戲之列，以分割畫面將戰鬥範圍擴大，配以鬥波的對戰玩法相當精彩。

4) Wii《龍珠Z：SPARKING METEOR》：Wii以體感遊戲為賣點，而此作就加入體感出波的操作，而3D戰鬥系統大致成形，表現龍珠式上天下海、飛來飛去、鬥波的玩法，操控角色多達98人（連不同形態計算就161人），連撒旦先生也懂得飛（裝備火箭噴射器），內容很豐富的一集。

5) PS4/XB1/SWITCH《龍珠 FIGHTER Z》：由《GUILTY GEAR》ARC SYSTEM WORKS製作的格鬥遊戲，易學難精，畫質出色，甚至成為美國EVO電競項目之一，高手AIR COMBO連技對決有可觀性。原創角色「人造人21號/ 女布歐」及一堆《龍珠超》DLC角色（尤其布羅利）很吸引！