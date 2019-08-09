索尼、微軟、任天堂三大平台聯合政策　遊戲抽蛋機率透明化公開

PlayStation、Microsoft、Nintendo繼上次美國硬件政策後再度聯合，共同計劃聯合政策。今次是關於遊戲的Loot Box（抽蛋/Gacha）部份。

美國ESA（Entertainment Software Association娛樂軟體協會）表示，三間家用機的廠商SONY、Microsoft及Nintendo正一起商討新的平台政策，將要求遊戲開發團隊公開遊戲內付費Loot Box（抽蛋/Gacha）的虛擬道具確率。這些公開資訊除了新的遊戲，還需套用到遊戲更新之內，此政策計劃於2020年實行。

家用機遊戲的抽蛋 Loot Box

ESA亦舉出了支持此政策的加盟企業，除了三間大廠亦包括有Activision Blizzard, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive Entertainment, Wizards of the Coast。

家用機界的Loot Box一直受到遊戲迷評擊，像EA的Star Wars Battlefront 2就因為Loot Box而發生不少事端，但Loot Box卻也是一部份遊戲中很賺錢的系統。公開機率雖然不是封殺，但令玩家知道確實機率，也能較公平地消費。至於在手機遊戲平台已非常盛行的課金抽蛋 Gacha，Apple 早於數年前已進行公開抽蛋機率之政策，及後 Google 亦有跟隨，但也是義務式要求並非強制性。

來源：ESA