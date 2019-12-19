《Fate/Grand Order》2019全球課金排行榜第一名　力壓中美韓遊戲

【2019 手機遊戲 全球課金榜】《Fate/Grand Order》多年來的吸金力都超驚人，最近有海外統計公司就發表2019報告，當中提供了全球Apps & Games的課金排行榜，而《Fate/Grand Order》就奪得了第一位。

外國手機App統計公司APP ANNIE發表報告，包括2019年全球Apps & Games的下載排行TOP10以及課金排行TOP10。令人關注的課金榜首位就由SONY ANIPLEX的《Fate/Grand Order》奪得，力壓第二位騰訊的《傳說對決》與第三位Activison Blizzard的《Candy Crush Saga》。其餘打入TOP10的還有《怪物彈珠》、《天堂M》、《Pokemon GO》、《夢幻西遊》、《Clash of Clans》、《龍珠Dokkan Battle》及《PUBG Moblie》。

右方是2019年手機遊戲課金排行（APP ANNIE）

《Fate/Grand Order》這樣賺錢的原因在早前也有約略提及過，而官方也有將資金投資在TV動畫製作上，今季的《Fate/Grand Order 絶対魔獣戦線バビロニア》便取用了遊戲中一部非常精彩的故事來製作，其作畫與戰鬥場面都非常高質素，擁有電影院劇場版動畫的級數，可以說是課長們「進貢」出來的成就。

不過APP ANNIE以上的統計其實只由2019年1月到11月，是未有12月的數據，可說是有點偷步及不完整。此外APP ANNIE亦統計了2010年至2019年共10年的手機Games課金排行榜，10年間總計最好賺的第一位是《Clash of Clans》及《怪物彈珠》，而當年大熱的《Puzzle & Dragons》亦有進榜，反而《Fate/Grand Order》在10年間總合只排第5位。

10年累計課金排行（APP ANNIE）

其餘的排行統計：

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來源：APP ANNIE