年輕父親沉迷手機遊戲　每個月重度課金五位數字　碌爆卡招致家變

遊戲動漫
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手機遊戲向來都是免費下載多過收費，不過「免費的最貴」是老生常談。一些手遊本身打落好想上癮，其課金系統不論是買石抽蛋還是其他也好，都令人欲罷不能不斷重課下去但及入手夢寐以求的角色，說是另類博彩也不為過。一位20多歲年輕父親的病態課主／賭徒傾家蕩產遭遇，希望能警醒一眾重課手遊玩家：懸崖勒馬，回頭是岸。

手機遊戲已經是現代人最主要的娛樂媒介，打工仔搭交通工具通勤殺時間唯一之選。不過老土講句玩物喪志亦係不少玩家過度沉迷的結果，更甚者不只喪志，直頭隨時連頭家都散埋。

日本雜誌《週刊SPA！》報導《每個月在手遊課金20萬，導致家庭崩壞的25歲... 問題不只有借錢而已》，訪問一名25歲的男人，他自稱19歲不小心令女友懷孕而奉子成婚，然而尚算上進努力賺錢養妻活兒。人算不如天算，他近年卻因為沉迷手遊而賠上家庭幸福。

假名「神田秀幸」的男人出身北九州市。他自稱鄉下人，不甚聰敏亦沒有離鄉別井的打算。因為長大的地方甚麼也欠奉，年少氣盛下奉子成婚，成為一家之主努力搏殺。

神田秀幸本來是一位勤奮上進的有位少夫，擔任家庭經濟支柱，老婆做主婦。在神田拼命工作6年下，兩夫妻又有第二個小孩。好景不常，一年前經朋友推介，神田秀幸進入了手機遊戲的世界，自始難以自拔。

神田秀幸好重視打手機game時同遊戲中認識的朋友互動，即使彼此年紀有差距。有了自己的隊伍後，每日收工或放假便狂玩。由於不想進度太過落後戰友，要「齊上齊落」，因而不斷投入大筆大筆金錢重課。

神田秀幸重課碌爆信用卡限額，就連假日都不幫老婆湊仔。他卻認為自己不過份，所持理由是結婚6年來一直為家人生計努力工作，第一次培養了興趣。即使有時將信用卡上限20萬日元都攞去課金，都是從銀行帳戶的錢支付，亦無打算麻煩到家人。

對於妻子抱怨他只顧打機不幫手照顧孩子、放假也不帶仔女出外遊玩，神田秀幸更是不以為然。他覺得老婆已是全職主婦，而自己有自由決定如何運用休假的閒暇。

只是，神田秀幸高估了自己的財政狀況對手遊課金的自制能力，同樣也低估了妻子的怒火。首先是個人積蓄在狂課下迅速清袋，妻子唯有將他的信用卡上限降低至10萬日元。神田秀幸的財力只夠清卡數的利息，兩夫婦就着手遊爭執也是家常便飯。結果妻子帶同兩個仔女離家出走。

冰封三尺非一日之寒。相信妻子對神田秀幸的反感是日積月累。他為了課金揮霍無道固然令人擔心，不過放假掛住打機而對家人冷漠，拒絕跟子女共聚天倫之樂，才是最傷感情吧。相信這種表現是夫婦關係正式玩完徹底破裂的真正原因。事實上，神田秀幸長期睡眠不足，對周遭事情漠不關心。可見其身心健康因着花太多時間落手遊，或者已到了油盡燈枯的地步。

點都好，報導未交代神田秀幸最後有無戒甩手遊和課金賭癮，能否挽救婚姻跟老婆破鏡重圓。不過這樁倫常悲劇都夠晒警世，勸勉一眾病態課主：生命無take 2，請小心演繹。

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