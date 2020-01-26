Switch 新年必備 7 大 Party Game　男女老幼都啱玩！絕無冷埸！

【Switch Party Game】農曆新年終於有機會和親朋好友見面，想馬上把拜年氣氛炒熱，大家可能會拿出麻雀﹑啤牌。如果前來拜年的比較多是小朋友，那拿出這 7 隻 Switch party game，應該更能滿足到他們。

1：80款小遊戲《超級瑪利歐派對》（Super Mario Party）

第一隻要介紹的，正是 Switch party game 的王牌《Super Mario Party》，就算推出一年多，筆者也要不厭其煩介紹多一次。一共收錄 80 隻小遊戲，支援 4 人協力或對戰，遊玩動作﹑節奏﹑反應﹑策略等不同種類的玩法。光是只玩完所有小遊戲，就可能要花數小時，最重要的事小遊戲極易上手，一大班人玩很快就能投入和享受到《Super Mario Party》的樂趣。（留意：如果你使用的是新版Switch Lite主機，要準備2對JOYCON手掣才可以4打！）

1﹑《超級瑪利歐派對》（Super Mario Party）

2：裝修版煮過龍《Tools Up》

熱愛《Overcooked》的玩家，一定不能錯過《Tools Up》。同樣以四人合作為賣點，《Tools Up》不是「煮飯仔」，而是要求玩家們合作裝修。由鋪地板﹑貼牆紙，到搬傢俱，都要四個人分工合作完成。只要有一個「豬隊友」，就可能會變成另類「裝修」。想拜年過程充滿笑聲？《Tools Up》是不錯的選擇（但建議不要在赤口玩）。

2﹑《Tools Up》

3：2人合拍擔擔抬抬《擔架拍檔》（The Stretchers）

新年未必日日都大排筵席，想兩個人也可以玩一些輕鬆的合作遊戲，推出沒多久的《擔架拍檔》也相當有趣。兩名玩家在小島上扮演拯救隊員，在各個關卡完成拯救任務，甚至對抗邪惡的「大腦隊長」。遊戲風格看似輕鬆，但玩上手極具挑戰性，兩名玩家經常要合作同時做出相應的指令，救出被催眠的島民。

3﹑《擔架拍檔》（The Stretchers）

4：格鬥對戰提早開年《任天堂明星大亂鬥 特別版》

Party game 又怎可以數漏多人格鬥遊戲《任天堂明星大亂鬥 特別版》。超過 75 個任天堂經典角色，最大支援 8 人大亂鬥。一邊玩，一邊臨時組隊，最後來一個「反轉豬肚」打隊友落街，拜年期間絕對不會冷埸。

4﹑《任天堂明星大亂鬥 特別版》

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5：新年跳開心舞《Just Dance 2020》

Switch《Ring Fit》近期出現炒賣潮，看來大家都想從遊戲中獲得減肥效果。不過《Ring Fit》只能一人遊玩，想拜年時一班人活動下四肢，不妨試下《Just Dance 2020》。遊戲收錄全球知名的勁歌金曲，簡單跟從遊戲舞者的動作，就能跳出活力澎湃的勁舞。

5﹑《Just Dance 2020》

6：室內搞嘉年華《Carnival Games》

以近期情況，還是不要到人多的地方吧，嘉年華？可在家中自己搞；來拜年的親戚朋友，如果有幾個小朋友的話，以上的遊戲可能對他們來說操作太難。不如帶他們進入 Switch 版的嘉年華會。《Carnival Games》讓玩家不分年齡，用手上的 joy-con 玩到嘉年華的各種攤位遊戲，如套圈圈﹑保齡球﹑射籃球等。更可以用贏得的彩票，兌換新遊戲和角色服裝。

6﹑ 《Carnival Games》

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7：回憶滿滿動作game《泡泡龍 4 Friends》

有點年紀的玩家，應該都會玩過這隻合作過版的《泡泡龍 4》。睽違 23 年，在上年終於推出 Switch 版，並重新設計 3D 造型和畫面。支援最多 4 人同時遊玩，玩家將操縱泡泡龍用氣泡擊倒敵人。新年和朋友回憶當年一起迫在電腦面前，《泡泡龍 4 Friends》極適合招呼兒時玩伴。