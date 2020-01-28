「廢話生成器」網上爆紅 網上app輸入題目一秒變文青

數碼生活
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【唬爛產生器】經常覺得自己是一個難以打開話題的人？認為作文是全世界最難做完做好的功課嗎？最近網上出現一個自家製「廢話生成器」，只要輸入一個主題、設定字數，便自動將話題擴展成一篇文字滔滔不絕的文章，以後不怕作文、話題自然多！

唬爛產生器介面簡潔，只須輸入兩項就能廢話連篇相當搞笑 【網站截圖】

【點擊進入】唬爛產生器 網站

由台灣朋友徐子修 Bill Hsu製作的人工智能互動作文應用程式早前正式推出，用法相當簡單：輸入一個主題然後設定文章所需字數（上限1000字），網站會將用家輸入的主題變成一篇文章，編輯部試用過多種輸入字串及字數需求後，發現大多數產生的文章都會加入似是而非的名人的真知卓見，或加入不同的百搭通用句來充撐字數。

試以近期流行話題「肺炎」，作一篇200字的文章，結果是文學味道極濃的文章：

「要想清楚, 肺炎, 到底是一種怎麼樣的存在. 如果此時我們選擇忽略肺炎, 那後果可想而知. 既然, 話雖如此, 我們卻也不能夠這麼篤定. 面對如此難題, 我們必須設想周全. 而這些並不是完全重要, 更加重要的問題是, 想必大家都能了解肺炎的重要性. 若到今天結束時我們都還無法釐清肺炎的意義, 那想必我們昨天也無法釐清. 肺炎勢必能夠左右未來. 儘管肺炎看似不顯眼, 卻佔據了我的腦海. 愛獻生曾經認為, 鞋匠做出好鞋子, 是因為他別無所. 這影響了我的價值觀. 我們不得不相信, 毛姆講過, 人生是個艱辛的歷程, 讓我自己的一生過得完美一點兒已經很不容易了, 怎麼能指望去教導別人如何過好他的一生呢? 這句話看似簡單, 卻埋藏了深遠的意義.」

但同一條件下，文章出來的效果都有不同，另一篇文更神奇，有成功有失敗！【點圖放大】

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字數影響結果

字數多少亦會影響「唬爛產生器」的結果，太少字數的話，唬爛產生器可能只提供部分「廢話」連主所題都未能談及，所以可多試幾次找出合用的生成文章，最適合用來交作文時「撐字數」，網上聊天時起話題吸引人注意；至於作者說是「應付男女朋友的好夥伴」，筆者仍在研究這用途中！

愛情是什麼這個千古難題，也許唬爛產生器能解答吧 【網站截圖】

倘有其他有關愛情是什麼的答案，可以參詳一下 唬爛產生器 作者對文字延伸的功力！【點圖放大】

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