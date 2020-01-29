【聖鬥士星矢 閃耀鬥士 手遊】遊戲商Bandai Namco Entertainment日前公布，曾於去年9月公開、繼騰訊營運《聖鬥士星矢 覺醒》後另一授權 iOS / Android手機版《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》即日起接受事前登錄，並發表最新影片，並預定春季推出！

車田正美另一授權手遊《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》日前公開更多資訊 【Bandai Namco】

日前 Bandai Namco Entertainment啟動新手機遊戲《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》（聖鬥士星矢 Shining Soldiers、 シャイニングソルジャーズ》官方網站，並開始事前登錄活動，以 作者 車田正美 的元祖《聖鬥士星矢》系列中四大故事篇章改編成手機遊戲，收錄故事模式包括：黃金十二宮篇、北歐神話篇、海皇波塞冬篇 及 冥王黑帝斯篇，以手機遊戲中最常採用的指令回合制遊玩四大故事，同時在《聖鬥士星矢》相關手機遊戲中首次加入全球連線對戰功能！

收錄四大篇章：黃金十二宮篇、北歐神話篇、海皇波塞冬篇、冥王黑帝斯篇 【Bandai Namco】

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▼▼《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》登場角色▼▼

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《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》中全球對戰中，採取單對單「爬梯戰」，玩家選出已在陣中的3名角色進行對戰，同樣以指令回合制，放技擊敗對手爭取全球玩家排名戰。

Bandai Namco Entertainment亦一口氣推出兩段《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》手遊影片，首段為開場動畫：

而另一段則介紹遊戲模式及故事內容：

《聖鬥士星矢 閃耀鬥士》手遊 預計2020年4月23日推出iOS / Android版本，玩家可到上述App Store / Google Play 免費預訂，正式推出時會收到下載通知 / 自動下載遊戲。