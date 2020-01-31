【人中之龍7】泡女攻略　紗榮子、繪梨、彩葉、宮越、堇、里里佳

【人中之龍7 攻略】《人中之龍7》今集依然都有請女優、模特兒等美女參與，她們不是夜總會陪酒女郎、光碟映像或網吧直播主，而像《0》那樣是遊戲內的NPC角色，而且當達成條件還可與主角春日一番發生「嘿嘿嘿」事件。以下提供全泡女攻略：

遊戲中共有6位女性角色可以「攻略」，分別是作為同伴的紗榮子、繪梨，以及NPC角色，求生者酒吧的彩葉、大海原證照學校的宮越、浪漫製作所的堇及就業中心的里里佳。當中不少都需求春日一番的綜合能力達至LV10，以及需求送上總數16種的花束/盆栽。

春日一番需要5項能力LV10，可透過考證照、使用書本道具，以及參照打工任務的報酬來提升。

花朵方面不需要種植，可以直接在濱北公園中央的移動花店購入，四種類各需要共16束

紗榮子 (CV:上坂すみれ)

紗榮子的角色模組不是女優，不過配音就由超人氣的美人聲優上坂堇擔當。攻略紗榮子需要與她的絆提升至LV5，在求生者酒吧聊天後，再回去與她交談 (沒有任務標示)。此時就會觸發支線故事 No.47「Dream」並發生「嘿嘿嘿」事件。

+ 5 + 4 + 3

上坂すみれTwitter/IG

鐮瀧繪梨（鎌滝えり）

繪梨的角色模組及配音都是鎌滝えり，是位女優及藝人。要求條件是玩一番製菓，經營達至第1位，以及春日一番「善良」達至LV10。之後在一番控股的與她交談便會出現支線故事 No.48「兩人的展望」並發生「嘿嘿嘿」事件。

+ 4 + 3 + 2

鎌滝えりIG

柳彩葉（柳いろは）

彩葉的角色模組及配音都是「柳いろは」，是位藝人、女優及原寫真偶像。要求條件是「朝氣」達至LV10，以及送齊16朵「玫瑰花束」，便可觸發支線故事 No.50「秘密聊天」發生「嘿嘿嘿」事件，完事後還可加入至經營小遊戲的角色。

+ 7 + 6 + 5

柳いろはTwitter/IG(新年後剪了短髮)

宮越愛惠（宮越愛惠）

宮越的角色模組及配音都是宮越愛惠，是位模特兒、賽車女郎及Cosplayer。要求條件是「知識」達至LV10、完成了全部證照考試，以及送齊16朵「百合花束」。觸發支線故事 No.49「想交付的東西」並發生「嘿嘿嘿」事件，完事後還可加入至經營小遊戲的角色。

+ 5 + 4 + 3

宮越愛惠Twitter/IG

澤堇（沢すみれ）

堇的角色模組及配音都是沢すみれ，是位模特兒、藝人及賽車女郎。要求條件是「熱情」達至LV10、浪漫製作所完成了LV4 (10+100+2000萬) 的投資，以及送齊16個「盆栽」。觸發支線故事 No.14「想守護的事物」並發生「嘿嘿嘿」事件，完事後還可加入至經營小遊戲的角色。

+ 8 + 7 + 6

沢すみれTwitter/IG

里里佳（里々佳）

里里佳的角色模組及配音都是里々佳，是位模特兒、藝人及寫真偶像。要求條件是「精神」達至LV10、春日一番進行了全部職業的轉職(全部LV1轉職便可)，以及送齊16朵「三色堇花束」。在離開就業中心一段距離後回去，屋外觸發支線故事 No.51「真正的你」並發生「嘿嘿嘿」事件，完事後還可加入至經營小遊戲的角色。

+ 5 + 4 + 3

里里佳Twitter/IG

囡囡全攻略後的結果：

當6位女性角色都攻略完畢後，於求生者酒吧就會出現支線故事 No.52「地獄」，日文的話其實就是「修羅場」，劇情相當搞笑，務必完成看看，此外完成後春日一番的防禦力也會永久性提升。