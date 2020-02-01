《FF7 Remake》女裝Cloud曝光！主題曲「Hollow」宣傳影片公開

Square Enix預計在2020年4月10日在PS4推出的《Final Fantasy VII Remake》近日釋出由植松伸夫創作的主題曲「Hollow」宣傳影片，透露更多過場動畫細節，粉絲期待已久的「克勞子」女裝克勞德（Cloud）的扮相搶先曝光。

《Final Fantasy VII Remake》是以PS主機上推出的《Final Fantasy VII》完全重製發行的移植加強版，將會採取多個章節的方式推出，在預定2020年4月推出的第一章部分，劇情將會以魔晄都市「米德加」的冒險為主題，遊戲中不但將會對應PS4主機4K等規格，在畫面上大幅優化，在系統與操作等各方面也都將會加入更加動作性的操作設計，加上各種新追加的要素與劇情。

官方也釋出了主題曲幕後花絮，擔任作曲的植松伸夫表示，「克勞德是一個不服輸的角色」，並以此為基調印象下去作曲，在他的想像中，在空無一物的荒地上傾瀉而下的雨中，克勞德就在站在那裡的影像一直在植松伸夫腦內徘徊，他就以此為靈感作曲。

他對演唱主題曲「Hollow」的Yosh（Survive Said The Prophet搖滾樂團主唱）覺得其嗓音魅力在於音質，無論是高音或低音，不同的音域都能駕輕就熟，主唱Yosh則對於植松相當欽佩對於音樂的追求，以及表現出人性的部分，Yosh也表示能為代表知名日本遊戲演唱主題曲感到非常榮幸！

粉絲期待已久的「克勞子」女裝克勞德的扮像搶先曝光。（《Final Fantasy VII Remake》主題曲「Hollow」宣傳影片截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO