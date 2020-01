PS4 FF7 remake 1ST 特別版 克勞德 + 電單車 figure實物有相睇

【PS4 FF7 remake 克勞德 + 電單車 1ST 特別版】PS5已正式公布,但PS4 強勢仍然持續,最近香港PlayStation就舉辦了一場2020年新作傳媒預覽會,除了有多款即將於今年推出的PS4遊戲試玩外,更展示了全球期待的Final Fantasy VII Remake 限定版 PLAY ARTS改 克勞德 + 戰車 figure實物。

FF7R 烈火戰車figure由 Square Enix 自家品牌 Play Arts改 開發、造工精美,角色外觀和電車單細節也很傳神沒有走樣(對不少人來說),遺憾是記招內不可拿出figure把玩,也未見到大刀武器。總之、睇圖吧:

如此豪華的限定版自然也有豪華版的價錢(2,680港元),足夠買一部新的PS4了。但當你上ebay看看《Advent Children》版的克勞德 + 戰車版figure 炒到港幣3千,雖說新版figure屬Play Arts 改新line Bring Arts,尺寸縮了一點,但細節仍然出色,再者遊戲本體也值四百多,定價不算太貴。

FF7R 遊戲試玩禁拍 Sorry for 純文字討論 另外在會場也有FF7R的試玩,但是不能拍照和攝錄所以只有文字描述了。今次試玩依然是之前E3和TGS中提供的魔光爐一段(打蠍子),但是畫質和流暢度就比筆者當年在E3玩的版本全面提升,令人不禁想其實是不是筆者在E3的試玩只是場地器材設置出了問題。

其他試玩簡單感想:

一拳超人 ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

終於試了一拳超人遊戲;基本上就是Jump Force式的3D對戰,畫面水準其實不錯,命中的時漫畫聲效字體很過癮;但是以格鬥遊戲來說打擊感就稍嫌不足,角色移動時的動感也不夠(例如傑諾斯跑步的動作就超級奇怪)

埼玉可以一拳打倒敵人這個神還原的設計我個人十分欣賞,但如果在實際對戰層面而言,雖然捱到埼玉出場便可一擊獲勝,但是打少一隻之下,其實很難拖到那麼久(不過也很很合理啦,如果埼玉太易出場就人人都用、然後互龜了)。如果雙方都有埼玉而最後也兩邊的埼玉都成功出場,那就會是先打中對方的玩家獲勝(埼玉打埼玉自己都是一拳倒啊...)

龍珠:卡卡洛特 DRAGON BALL Z: KAKAROT

事前沒有期待,再加上對改編作品比較寬容之下,實際試玩時感覺還可以。比較出色的地方是戰鬥部份,手感很好,拳腳打鬥很準確地捕捉到龍珠的感覺,龜波氣功打出去也相當爽快。

但是到在地圖自由探索時就感到Bandai的技術力不足,雖然團隊準備了不少採集和支線任務等探索內容給玩家,但可能是因為地圖較大的關係吧,自由探索時各種lag機和跌frame,使得趣味大大減低。如果可以提升遊戲整體流暢度的話,這隻龍珠卡卡洛特會是一個很不錯的遊戲,現在就是fans玩的話還不錯的程度吧。

另外同日還有仁王的試玩和製作人訪問,詳情請見另文。