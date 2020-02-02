【人中之龍7】攻略　100% 全江湖寶貝圖鑑、出沒地點及掉落物

《人中之龍7》除了大玩食鬼梗(檢空罐)、孖寶賽車梗(飛龍賽車)，最明顯的還有這個「江湖寶貝」Pokemon 梗。想收集齊所有的江湖寶貝，成為江湖寶貝大師！以下就提供攻略指引：

《人中之龍7》的「江湖寶貝」共有252隻，當中其實不包括最終千禧塔的BOSS，所以要收齊也是爆機前便可完成。因為地城經常有稀有的江湖寶貝，所以想收集齊是強烈建議先再打一次異人町的「橫濱地下」。完成「蒼天堀鬥技場」及「神室町地下」，餘下的才依照圖鑑在街上尋找。而街上尋找方面，注意同一區域中就算是不同的街口，出現的敵人都會不同，所以如撞不到敵人不妨在指定範圍內到處走走。

有極小部份的敵人是指定日/夜及場所出現，例如 No.197 盜獵者就需在白天碼頭前遇到

一般類（Part 1）No.001 ~ No.50

+ 46 + 45 + 44

一般類（Part 2）No.051 ~ No.100

+ 46 + 45 + 44

一般類（Part 3）No.101 ~ No.150

+ 46 + 45 + 44

一般類（Part 4）No.151 ~ No.200

+ 46 + 45 + 44

一般類（Part 5）No.201 ~ No.213

+ 9 + 8 + 7

BOSS 類 No.214 ~ No.232 (劇透注意！！)

+ 15 + 14 + 13

支線故事類 No.233 ~ No.252