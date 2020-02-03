【Death Stranding】YouTuber跑步機改造手掣　真正行路Game誕生

Allen Pan 是一位運用自己所學製造各種有趣電子裝置的 Youtuber，近日他分享了自己如何將跑步機結合 PS4 搖桿，讓遊玩《死亡擱淺》（Death Stranding）也能成為一種跑步健身運動，更獲得了飾演Sam的諾曼李杜斯（Norman Reedus）與製作人小島秀夫轉推。

他的發想是將跑步機結合他正在玩的遊戲《死亡擱淺》就能達到，雖然他說客觀上來說並不是這麼好玩，但是他也玩了快 50 小時左右了，而他所要實作的關鍵是如何讓跑步機上的磁鐵感應器能夠對應到 Dual Shock 4 控制器上的左類比鍵，為此他找了朋友來一起想辦法克服，利用他們所學的電子工程、程式設計等專業領域，使繼電器與搖桿的電位器能夠聯動，讓跑步機的運作能驅使遊戲中的Sam走起來！

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實際能夠以不同的跑步機速度呈現山姆徐徐行走或者是疾跑的動作，但是似乎沒有辦法煞車，導致初次起步就跌倒滾落在山坡上！為了擬真 ，Allen 也背上背包跑到滿頭大汗，Allen 還找了朋友來進行挑戰。以初次主結市走向焚化爐的主線路程，實際上也走了 4 分 8 秒多。

諾曼李杜斯亦有轉推Allen的影片。（Twitter@wwwbigbaldhead）

他的朋友們個個走到投降，稱這個跑步機簡直是「酷刑機器」！影片釋出後也得到了諾曼李杜斯與製作人小島秀夫轉推，也讓 Allen 出面更正他在影片中的說法「我先前說這客觀上不是一款好遊戲，但因為小島秀夫與諾曼都在推特上轉推我的影片，客觀上來說這是一款很棒的遊戲！」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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