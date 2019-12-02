外國惡搞YouTuber 在現實生活執行《Death Stranding》送貨任務

Mega64是一個於2006年創建的YouTube頻道，該團隊時常打造各種惡搞短片創作，且由於多數的作品都是以遊戲作為主題，他們的《Pokémon Go》以及《潛龍諜影 5：幻痛》爆笑短片都曾獲得不小的讚賞，讓他們成了不少玩家喜愛關注的YouTube頻道。

而即便到了2019年，該團隊的創作動力依然未減，這次則是將魔爪（？）伸向了近期頗為熱門的送貨模擬器《死亡擱淺》。而Mega64這次所做的便是採用類似他們先前《潛龍諜影5：幻痛》的做法，在現實生活中呈現遊戲的種種設計，與不知情的路人進行各種趣味互動。

雖然Mega64本次的作品依然是惡搞面相，不過除了帶來各種娛樂效果外，影片中諸多不知情的路人也獲得了玩家的讚賞，不但沒有假裝沒看見還伸出援手拾取散落的貨物，甚至是詢問是否需要幫助，也溫暖了不少觀看者的心。各位若對於Mega64創作風格有興趣，也可前往他們的YouTube頻道查看其它相關作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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