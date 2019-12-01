【Death Stranding】小島秀夫親自演出　官方公開珍貴早期片段

小島秀夫工作室的《死亡擱淺（Death Stranding）》在上市之前不同階段釋出了許多預告片來闡述送貨員「山姆布橋斯」所在的近未來世界情境，這些宣傳片後來也都在遊戲中正式登場。而遊戲總監小島秀夫日前訪台玩家見面會中提到工作室「Kojima Productions」一無所有時，才開始有了《死亡擱淺》的發想，今日他釋出的三段影像證實了如何「無中生有」這些預告影片。

「 2016 年三月拍攝的珍貴影像，為即將到來的 12 月 16 日，就是自立工作室 4 週年了，挖掘過去的資料。當時在設備與工作人員都沒有的情況下，三月末拍攝了一段用在諾曼動態捕捉的表演影像，由我與平澤先生共同創作，利用手持攝影風格在走廊拍攝」小島秀夫為此段影片註解，這段影片後來就是玩家在 2016 年 E3 展看到的首次揭露影像。

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小島秀夫展示了來自 2016 年八月拍的影片並指出「當時終於租到了辦公室，並請了更多員工，不過當時沒有區分會議室、廚房、走廊的情況下，粗略了拍攝將用在 2016 年 8 月底由麥斯·米基辛飾演的動作鏡頭，後來在英國拍攝時，也向麥斯展示了這段影片，作為他表演的參考」 這段影片後來也就是有在「遊戲大獎 2016」中首度披露，由《悍戰太平洋》導演哥連慕·迪多奴羅與《人魔》麥斯·米基辛共同演出的部份。

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「這是 2017 年 4 月時的未公開秘藏影像。由於隔壁那區是空的，因此決定擴張事務所。在預定作為掃描室與倉庫，原本預定在什麼都沒有的空的位置上，我們和增加的團隊們一起試著演出屍體處理班遇到 BT 時的場景的運鏡與演出組合。由於沒有暫用的 BB 夾艙，所以用紙箱暫替。扮演屍體的是路德。」小島秀夫特別說明，這也是後來玩家在「遊戲大獎 2017 」看到的影片，有關主結市屍體處理班與山姆遇到 BT 的恐怖場景。

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從上面三個影片可以看到當初在製作《死亡擱淺》概念設計時使用的道具，舉凡嬰兒娃娃、紙板簡易模擬「BT」的足跡、甚至還要自己製造飛機掠過的效果音，在資源、成本不足的情況，小島秀夫依舊致力描繪他腦中的概念，擔任演員或者是執導的角色，雖然看起來有點好笑，正是這種認真的態度才創作出現在玩家感受到的《死亡擱淺》。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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