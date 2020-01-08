《Death Stranding》發現新「技能」　Sam忍尿可以忍到飛上天！？

小島秀夫的《死亡擱淺》（Death Stranding）作為一款開放世界冒險遊戲，讓全世界的玩家都化身為送貨員「山姆」來達成串連美國的重大任務，但是在遊戲發售後快兩個月，知名玩家 BIG SARU 更發掘出了一個神奇的 bug，可以讓山姆進行空中漫步，挑戰高空的極限。

BIG SARU 指出，玩家需要讓山姆裝備著「小便」的動作，在山姆跳躍的時候抓準小便的時機，就有機會發生他影片中的空中漫步，當跳躍時必須定期按下跳躍按鈕，根據你跳躍的時間可能會跳的更高更遠。為了達成這個操作，建議玩家透過 PS4 選單內的「輔助工具」改掉預設操作模式才有機會達成。

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不過因為影片中的 BIG SARU 讓山姆憋著小便無法解放，因此呈現了一個不停說著想要解放的送貨員，同時空中漫步於美國大陸上，甚至連 BT 都拿他沒轍的趣味景象。這個 Bug 才剛被揭露，玩家可以趁著《死亡擱淺》開發團隊還沒修正前來嘗試看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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