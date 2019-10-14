暴雪無懼杯葛潮？推《Warcraft魔獸爭霸3》重製版　人物模組曝光

《魔獸爭霸3：淬鍊重生》在2018年Blizzcon正式宣佈將推出並且開放預購即將屆滿一年，近日許多人物角色模組、介面截圖陸續曝光，推測應該是有測試版讓外界先行下載，也暗示著遊戲即將上市的訊息。

將《魔獸爭霸3：混亂之治》、資料片《寒冰霸權》合併推出的《魔獸爭霸3：淬鍊重生》，將遊戲視覺效果大幅提昇，並且將支援Battle .Net各項功能，也會升級原本的世界編輯器。不論新舊玩家都可從獸人、人類、夜精靈、不死族天譴軍四大陣營戰役來了解攸關艾澤拉斯的重要歷史事件。

《魔獸爭霸3：淬煉重生》遊戲介面搶先曝光。（《魔獸爭霸3：淬煉重生》遊戲畫面）

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重製版人物模組比原版更精緻。（《魔獸爭霸3：淬煉重生》遊戲畫面）

重新製作的《魔獸爭霸3》人物模組也同步在網路上被曝光，最高可支援4K畫質解析度的模組十分精細，要是透過新的世界編輯器使用，對台灣玩家而言另一層意義上，當時盛行的知名模組「魔獸三國」（真三國無雙）也可以此形式重現面貌。

重新製作的《魔獸爭霸3》人物模組也同步在網路上被曝光。（《魔獸爭霸3：淬煉重生》開發畫面）

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先前官方表示《魔獸爭霸3：淬鍊重生》將於2019年12月31日以前推出，而逼近Blizzcon 2019的開幕式即將到來，上市日期的揭幕也是指日可待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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