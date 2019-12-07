One Piece 海賊王 x 合味道第三彈 薇薇篇　沙國回憶湧現艾斯登煬

《One Piece 海賊王》與日清合味道聯乘推出的「HUNGRY DAYS One Piece」系列廣告，終於來到第三彈。繼卓洛﹑娜美之後，第三個出埸的「草帽海賊團」成員居然落在薇薇身上。「HUNGRY DAYS One Piece」中，薇薇搖身一變成為心事重重的女高中生，當中亦有極多「阿拉巴斯坦篇」的回憶出現。

永遠都是伙伴

雖然薇薇沒有登上海賊船，但這名「阿拉巴斯坦王國」（雪花石膏王國）公主是認可的「草帽海賊團」團員之一，在粉絲心目中也有極高地位。「HUNGRY DAYS One Piece」的第三彈，筆者認為是目前三段廣告中最好看的一段，很多「阿拉巴斯坦篇」的人物出現，而且用上不少漫畫的梗，短短 30 秒的廣告勾起粉絲極多回憶。

阿拉巴斯坦篇是筆者最喜歡的篇章。就算不在一起，永遠也是同伴。就好像中學畢業後，也不等於朋友間的友誼就此完結（日清合味道廣告截圖）

艾斯出現在畫面的左上角，再次和黑鬍子海賊團發生爭執（日清合味道廣告截圖）

艾斯在「阿拉巴斯坦王國」出現後，下一次就是和黑鬍子海賊團的大戰（Google 圖片）

艾斯再戰黑鬍子

「阿拉巴斯坦篇」其中一個最重要場面，就路飛和艾斯初次見面，同時也是粉絲們第一次認識火拳艾斯的篇章。艾斯在阿拉巴斯坦王國和路飛告別後，再次展開尋找黑鬍子的旅途。作為薇薇篇中的重要人物，艾斯也在「HUNGRY DAYS One Piece」廣告中出埸，更和「黑鬍子海賊團」的元祖成員發生衝突。就算換上中學體育服，看到艾斯挑釁黑鬍子也不禁令人心酸。

一張圖反映「阿拉巴斯坦篇」，大戰沙鱷魚和隼之貝爾 為國家犧牲（日清合味道廣告截圖）

隼之貝爾

另一個筆者看到「HUNGRY DAYS One Piece」薇薇篇覺得感動的地方，就是路飛一行人在祭典中，和沙鱷魚（克洛克達爾）發生衝擊的畫面。細心一看，背景有一隻「鳥」拉起一個球體飛向煙花。

這一個動作應該是 OP 十大名埸面之一（日清合味道廣告截圖）

其他名埸面可以放大下列圖片觀看，窪之內英策設計的薇薇好像把這名角色推到高峰，多愁善感的女高中生薇薇實在太吸引了！