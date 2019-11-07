鬼滅之刃漫畫爆發性增長　打破連續11年霸者ONE PIECE地位

鬼滅之刃在動畫完成播出後出現大量「難民」，令漫畫有著超驚人的爆發，早前都有報導過。此現象最近有了數字結果，竟然連多年霸者海賊王都比下去。

有日本網民つーふぃ統計日本漫畫的年間銷量，當中截止10月尾為止，鬼滅之刃的銷量已達至999萬，首度超越了ONE PIECE的977萬。要知道ONE PIECE的漫畫銷量是11年間連續排名第一的，統計者也用「王座陷落」來形容。

コミックス年間累計売上(10月末時点)



1位 鬼滅の刃 999万

2位 ONE PIECE 977万

3位 キングダム 751万

4位 約ネバ 728万

5位 五等分 535万

6位 ヒロアカ 451万

7位 進撃 436万

8位 かぐや様 365万

9位 ハイキュー 360万

10位 転スラ 307万



11年連続年間首位のONE PIECEが王座陥落。鬼滅、歴史的快挙！ — つーふぃ (@tsu_feet) November 6, 2019

年間銷量頭10位（截至2019年10月）：

+ 6 + 5 + 4

早前在九月份時，鬼滅之刃官方也曾公布過漫畫銷量突破了1000萬本，但要注意那是由漫畫自2016年開始的統計。單論2019年的上半期，鬼滅之刃的漫畫銷量只有158萬，在排行榜更是「圈外」不入榜。然後在下半年竟然爆發至999萬本（截至10月），其高水準動畫的推動力實在功不可沒。

不過話分兩頭，如果計系列總銷量的話，ONE PIECE這麼多年的漫畫銷售已超過了4億6000萬（單論日本3億9000萬），而且持續力非常驚人，在長遠來看鬼滅之刃也是極難追上。