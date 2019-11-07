鬼滅之刃漫畫爆發性增長　打破連續11年霸者ONE PIECE地位

遊戲動漫
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鬼滅之刃在動畫完成播出後出現大量「難民」，令漫畫有著超驚人的爆發，早前都有報導過。此現象最近有了數字結果，竟然連多年霸者海賊王都比下去。

有日本網民つーふぃ統計日本漫畫的年間銷量，當中截止10月尾為止，鬼滅之刃的銷量已達至999萬，首度超越了ONE PIECE的977萬。要知道ONE PIECE的漫畫銷量是11年間連續排名第一的，統計者也用「王座陷落」來形容。

年間銷量頭10位（截至2019年10月）：

+6
+5
+4

早前在九月份時，鬼滅之刃官方也曾公布過漫畫銷量突破了1000萬本，但要注意那是由漫畫自2016年開始的統計。單論2019年的上半期，鬼滅之刃的漫畫銷量只有158萬，在排行榜更是「圈外」不入榜。然後在下半年竟然爆發至999萬本（截至10月），其高水準動畫的推動力實在功不可沒。

不過話分兩頭，如果計系列總銷量的話，ONE PIECE這麼多年的漫畫銷售已超過了4億6000萬（單論日本3億9000萬），而且持續力非常驚人，在長遠來看鬼滅之刃也是極難追上。

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